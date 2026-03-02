Beşiktaş’ta Sergen Yalçın, Agbadou’nun partnerini buldu. Kocaelispor maçında test edilip onaylandı! Siyah beyazlılarda sürekli bir değişimin yaşandığı stoper hattında agresif ve öne çıkan savunma anlayışına sahip Agbadou’yu dengeli ve soğukkanlı Uduokhai tamamladı.

MURAD TAMER - Beşiktaş seri galibiyet ivmesini yakalarken, teknik heyetin yüzünü en çok güldüren gelişme arka dörtlüde yaşandı. Sezonun ilk bölümünde stoper hattı sürekli değişmişti. Emirhan Topçu zaman zaman iyi performanslar ortaya koysa da kritik hatalar yaptı. Djalo denemesi ise daha kötü sonuç verdi. “Agbadou’nun yanında kim oynayacak?” sorusuna bir türlü tatmin edici cevap bulunamadı. Bu tabloyu değiştiren isim ise devre arasında Spartak Moskova’nın kapısından dönen Felix Uduokhai’nin son alternatif olarak sahaya sürülmesiyle yaşandı.

TAMAMLADILAR

1-0 kazanılan Kocaelispor deplasmanında iki stoper arasındaki uyum dikkati çekti. Agbadou’nun agresif ve öne çıkan savunma tarzı ile Uduokhai’nin dengeli ve soğukkanlı oyunu birbirini tamamladı. Teknik heyetin beklemediği ölçüde sağlam bir ikili ortaya çıktı. Bu gelişmeler Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın elini özellikle önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde çok rahatlattı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar Agbadou-Uduokhai ikilisinden ciddi bir gelişme olmadıkça vazgeçemeyeceği öğrenildi.

Beşiktaşlı oyuncular

İSTANBUL'U ÖĞRENİYOR

Beşiktaş’ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, Sultanahmet Camii’ni ziyaret etti. Başında Beşiktaş beresi ile gezintiye çıkan Oh, hayranlarıyla da bol bol fotoğraf çektirdi. Oh, Güney Kore’nin Bağımsızlık Günü’nü kutlayan hesaplara da “Teşekkürler” mesajı geçti.

