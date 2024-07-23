Futbolu bırakan Umut Bulut, yardımcı antrenör oldu

Son olarak Sarıyer forması giyen 41 yaşındaki futbolcu Umut Bulut, emeklilik kararı alarak kramponları asma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu kariyerini antrenör olarak sürdürecek.

Türk futbolunun emektar isimlerinden Umut Bulut, emekli olarak Rıza Çalımbay'ın teknik ekibine katıldı.

Radyospor'a konuşan Çalımbay, "Umut Bulut futbol hayatını noktaladı. Umut için yeni bir dönem başlıyor. Umut Bulut ekibimize dahil oldu. Artık bizimle birlikte. Umut için ve bizim için hayırlısı olsun" dedi.

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Süper Lig'de 515 karşılaşmayla en çok maça çıkan oyuncu olan Umut Bulut, formasını giydiği Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile toplam 163 gol kaydetti.

Umut Bulut'u yanına alan Rıza Çalımbay, yeni sezonda aldığı tekliflere değinerek şöyle konuştu:

"İran'ın BFV İstiklâl takımından teklif aldım. Ancak bu teklifi nazik bir dille kabul etmedim. Yeni sezonda çalışmak istiyorum. Yaz transfer döneminde menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif aldım ancak süreç olumlu gelişmedi" cevabını verdi.