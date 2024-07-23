Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbolu bırakan Umut Bulut, yardımcı antrenör oldu

Futbolu bırakan Umut Bulut, yardımcı antrenör oldu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Futbolu bırakan Umut Bulut, yardımcı antrenör oldu
Süperlig, Haber

Spor Haberleri

Son olarak Sarıyer forması giyen 41 yaşındaki futbolcu Umut Bulut, emeklilik kararı alarak kramponları asma kararı aldı. Tecrübeli oyuncu kariyerini antrenör olarak sürdürecek.

Türk futbolunun emektar isimlerinden Umut Bulut, emekli olarak Rıza Çalımbay'ın teknik ekibine katıldı.

Radyospor'a konuşan Çalımbay, "Umut Bulut futbol hayatını noktaladı. Umut için yeni bir dönem başlıyor. Umut Bulut ekibimize dahil oldu. Artık bizimle birlikte. Umut için ve bizim için hayırlısı olsun" dedi.

Futbolu bırakan Umut Bulut, yardımcı antrenör oldu - 1. Resim

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇMİŞTİ

Süper Lig'de 515 karşılaşmayla en çok maça çıkan oyuncu olan Umut Bulut, formasını giydiği Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor ile toplam 163 gol kaydetti.

Umut Bulut'u yanına alan Rıza Çalımbay, yeni sezonda aldığı tekliflere değinerek şöyle konuştu:

"İran'ın BFV İstiklâl takımından teklif aldım. Ancak bu teklifi nazik bir dille kabul etmedim. Yeni sezonda çalışmak istiyorum. Yaz transfer döneminde menajerler aracılığıyla Suudi Arabistan'dan teklif aldım ancak süreç olumlu gelişmedi" cevabını verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Paris Olimpiyatları'na saldırı planı! Bir kişi tutuklandıYapı Kredi'den flaş hamle! Alman bankayı satın aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'dan şaşırtan karar! Lisansı çıkarılmayan oyuncuyu ilk 11'e aldı - SporMourinho şaşırttı! Lisansı çıkarılmayan ismi ilk 11'e aldıPanathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattı - SporPanathinaikos, Ergin Ataman'ın sözleşmesini uzattıSüper Kupa bilet fiyatları açıklandı! Beşiktaş ile Galatasaray 3 Ağustos'ta karşılaşacak - SporSüper Kupa bilet fiyatları açıklandıFenerbahçe, Lugano ile deplasmanda karşılaşıyor! Jose Mourinho ilk resmi sınavına çıktı - SporFenerbahçe, Lugano deplasmanındaFenerbahçe aradığı kaleciyi Romanya'da buldu! Natalia Munteanu resmi sözleşmeyi imzaladı - SporFenerbahçe, aradığı kaleciyi Romanya'da bulduGöztepe, Tanzanyalı Novatus Miroshi'yi transfer etti - SporGöztepe, Tanzanyalı Novatus Miroshi'yi transfer etti
Sonraki Haber Yükleniyor...