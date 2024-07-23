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Fenerbahçe aradığı kaleciyi Romanya'da buldu! Natalia Munteanu resmi sözleşmeyi imzaladı

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Fenerbahçe aradığı kaleciyi Romanya&#039;da buldu! Natalia Munteanu resmi sözleşmeyi imzaladı
Fenerbahçe, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu renklerine bağladı.


Fenerbahçe Futbol Takımı, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, geçtiğimiz sezon Romanya Ligi takımlarından CS Gloria Bistrita 2018 forması giyen Natalia Munteanu’yu kadrosuna kattı. Moldova Kadın A Milli takım forması da giyen 30 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

Düzenleyen:  - Spor
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