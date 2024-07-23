Fenerbahçe, genç yıldızını Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı

Transfer sezonunun hareketli takımlarından Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emir Ortakaya'yı Belçika ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı öğrenildi.

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Belçika ekiplerinden Westerlo, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Emir Ortakaya'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

TRT Spor'un haberine göre 20 yaşındaki oyuncunun sözleşme imzalamak üzere bu akşam Belçika'ya gideceği öğrenildi.

Fenerbahçe, 2021-22 sezonu başında Gençlerbirliği'nden aldığı Emir Ortakaya'yı sırasıyla Göztepe ve Kocaelispor'a kiralamıştı.

Geçen sezon Kocaelispor ile 30 maça çıkan Emir, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.