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Lugano-Fenerbahçe maçını spiker Alp Özgen ve Emre Özcan anlatıyor! Maç 20.30’da başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Lugano-Fenerbahçe maçını spiker Alp Özgen ve Emre Özcan anlatıyor! Maç 20.30’da başlayacak
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Lugano, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayağında İsviçre temsilcisi Lugano'ya konuk oluyor. Maç, yarın 21.30'da D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı yayınlanacak. Mikrofonda maç spikeri Alp Özgen ve Emre Özcan olacak.

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde Avrupa sahnesinde ilk sınavını Lugano karşısında verecek. Maç, Thun Arena'da saat 21.30'da başlayacak ve D-Smart ile D-Smart GO üzerinden izlenebilecek.

LUGANO – FENERBAHÇE MAÇINI KİM ANLATIYOR?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk maçında İsviçre'nin FC Lugano takımıyla karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak bu kritik maç, sarı-lacivertli ekip için sezonun ilk resmi maçı olacak. Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe, Avrupa'da başarıyı hedeflerken, Lugano karşısında tek hedef avantajlı bir skorla İstanbul’a dönmek.

Yayıncı kuruluş D-Smart, maçın anlatımını Alp Özgen ve Emre Özcan ile gerçekleştirecek. Maç öncesinde Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin katılacağı "Maça Doğru" programı 20.00'da başlayacak. Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar ise stat bağlantıları ve röportajlarla maça dair son gelişmeleri aktaracak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri "Maçın Ardından" programında izleyiciyle buluşacak.

LUGANO – FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Lugano - Fenerbahçe maç spikeri Alp Özgen oldu.

Lugano-Fenerbahçe maçını spiker Alp Özgen ve Emre Özcan anlatıyor! Maç 20.30’da başlayacak - 1. Resim

Peki, Alp Özgen kimdir?

Alp Özgen, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Radyo ve Televizyon alanında yaptı. 2010 yılında Ocak ayından Ekim ayına kadar TRT ekranlarında Stadyum ve Birebir gibi programlarda genel koordinatör görevini sürdürdü. Ardından D-Smart ve CNN Türk kanallarında 4 yıl kadar çalıştı. 2016-2018 yılları arasında Eurosport kanalında spor spikerliği yaptı. Son olarak S Sport ekranlarında spikerlik yapan Özgen, şu sıralar TV8.5 kanalında ve EXXEN platformunda spor spikerliği yapıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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