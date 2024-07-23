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Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar belli oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin Lugano ile oynayacağı maç, Türkiye'de D-Smart ve D-Smart GO'dan Aile Spor Paketi kullanıcısı olanlar için şifresiz olarak yayınlanacak. Türkiye’deki yayınların yanı sıra Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar da İsviçre'deki futbol severler için soru işaretiydi. İsviçre'deki taraftarlar ise yerel spor kanallarından maçı takip edebilecek.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, 23 Temmuz Salı günü Thun şehrindeki Stockhorn Arena'da oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.

LUGANO FENERBAHÇE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Lugano Fenerbahçe maçı Türkiye'de D-Smart ve D-Smart GO platformlarından Aile Spor Paketi kullanıcıları için şifresiz olarak izlenebilecek. İsviçre'de yaşayanlar ise yerel spor kanalları aracılığıyla maçı takip edebilecekler. Fenerbahçe taraftarları için heyecan verici bu karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak ve öncesinde 'Maça Doğru' programı ile izleyicilere son bilgiler aktarılacak. Bu özel yayın, Aykut Aydın, Yağız Sabuncuoğlu ve Semih Sezerli'nin yorumlarıyla zenginleştirilecek.

Maç yayını sırasında statta canlı bağlantılar ve röportajlar da yapılacak. Damla Uğurtürk ve Sezer Afşar, statta bulunarak maç öncesi son durumu aktaracak. Maç anlatımı ise Alp Özgen ve Emre Özcan tarafından yapılacak. Karşılaşma sonrası Mourinho'nun açıklamaları ve futbolcuların değerlendirmeleri 'Maçın Ardından' programında izleyicilere sunulacak.

Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar belli oldu - 1. Resim

LUGANO FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR

Lugano Fenerbahçe maçı Türkiye’de yalnızca D-Smart ve D-Smart GO’dan yayınlanacak. Yurt dışında yaşayan futbol severler yerel spor kanalları üzerinden Lugano Fenerbahçe maçını canlı takip edebilecek.

Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE LUGANO’YU ELERSE 3. ÖN ELEMEYE YÜKSELECEK

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçında İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşıyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Avrupa arenasına iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalmayı amaçlıyor. Maçın hakemliğini Portekizli Tiago Martins yapacak ve yardımcıları Bruno Jesus ile Hugo Andre Pires Ribeiro olacak​.

Lugano Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar belli oldu - 3. Resim

Eğer Fenerbahçe, Lugano'yu elemeyi başarırsa, 3. ön eleme ve play-off turlarında da maçlar oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefini sürdürecek. Rövanş maçı ise 30 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak​.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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