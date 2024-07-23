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Mourinho'dan şaşırtan karar! Lisansı çıkarılmayan oyuncuyu ilk 11'e aldı

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Mourinho&#039;dan şaşırtan karar! Lisansı çıkarılmayan oyuncuyu ilk 11&#039;e aldı
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Ryan Kent, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Lugano ile oynanan ilk maçın kadrosunda sürpriz bir isme yer verdi. İşte Portekizli hocanın şaşırtan tercihi...

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk resmi maçına Lugano karşısında çıktı.

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yeni takımıyla ilk sınavına İsviçre deplasmanında çıktı.

Dünyaca ünlü hocanın sahaya sürdüğü kadro ise şaşırttı.

Mourinho, geçen sezon ligde lisansı çıkarılmayan Ryan Kent'i ilk 11'de sahaya sürerek dikkat çekici bir hamlede bulundu.

İngiliz oyuncunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Mourinho'nun bu hamlesi sonrası gözler yönetimin vereceği karara çevrildi.

Mourinho'dan şaşırtan karar! Lisansı çıkarılmayan oyuncuyu ilk 11'e aldı - 1. Resim

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic, Bislimi, Doumbia, Cimignani, Bottani, Aliseda

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Dzeko

 

 

Düzenleyen:  - Spor
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