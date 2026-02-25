Kayseri'de yeni havalimanı terminalinin devreye girmesiyle atıl kalan eski bina, AFAD Ulusal ve Uluslararası Lojistik Üssü'ne dönüştürülüyor. Üs sayesinde yardım malzemeleri 15 dakikada uçaklara yüklenecek, 30 dakikada sevk edilecek ve bölgedeki arama kurtarma ekipleri buradan yönetilecek. 2026 sonunda tamamlanması planlanan merkez, kenti afetlerde stratejik üs haline getirecek.

Geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Kayseri Havalimanı'ndaki yeni terminal binasıyla atıl duruma düşen eski terminal yerleşkesi, AFAD'ın ulusal ve uluslararası lojistik merkezi olacak. Konuya ilişkin konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yürütülen projeye ilişkin önemli mesajlar verdi.

"BÜTÜN DEPREM BÖLGESİNDE KAYSERİ VARDI"

Afetlere daha hızlı müdahale etmek için eski havaalanına yapılacak AFAD Ulusal ve Uluslararası Lojistik Üssü ile yardım uçaklarının 30 dakika içinde yola çıkacağını dile getiren Çiçek, şu ifadeleri kullandı:

"Kayseri deprem bölgesine yardım oldu, yağdı. Bütün deprem bölgesinde Kayseri vardı. Birçok şehir güzel imtihanlar verdi ama Kayseri bambaşka bir imtihan verdi. Böyle bir şehrin Türkiye'de olabilecek her afette ne yapabileceğini ortaya koyması gerekiyordu. Kayseri'ye muhteşem bir havaalanı yapıldı. Yeni havaalanından sonra diğer terminal binası atıl duruma düştü. Güçlendirme ihtiyacı yok ve çürük değil. Burasının kullanılması gerekiyordu. O an dedik ki, '15 dakika içerisinde uçaklara yüklenecek, 30 dakikada uçağın hareket edebileceği bir sisteme ihtiyacımız var.' Yani ulusal ve uluslararası lojistik üssüne..."

"BÖLGEDEKİ TÜM ARAMA KURTARMALAR BURADAN SEVK EDİLECEK"

Afet olduğu zaman en önemli şeyin oraya yetişebilmek olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, "Havaalanında atıla çıkmış bir kamu binamız, AFAD Ulusal ve Uluslararası Lojistik Üssü olacak. Bölgedeki tüm arama kurtarmalar buradan sevk edilecek. Bu bizim hayalimizdi. Bunu İçişleri Bakanlığımızla, AFAD Başkanlığımızla ve siyasilerimizle görüştük. Ödeneği geldi. Şimdi 1 ay içerisinde ihaleye çıkıyoruz. Eskiden sadece AFAD İl Müdürlüğümüz vardı. Şimdi bir de AFAD Birliğimiz oluştu. Bunu AFAD'ın altında bir askeri birlik gibi düşünebilirsiniz. Lojistik merkezi sadece Kayseri için önemli değil, tüm Türkiye için önemli bir merkez oldu. İnşallah 2026 yılının sonunda Lojistik Merkezi tamamlanmış olacak." dedi.

"12 BİN TON YAPTIĞIMIZ BİTKİSEL ÜRETİM 35 BİN TONA ÇIKACAK"

Vali Çiçek, Organize Tarım Bölgesi (OTB) projesine ilişkin olarak da konuştu. Bu projenin, Kayseri tarımı için devrim olacağını söyleyen Vali Çiçek şunları kaydetti:

"Kayseri tarımı için devrim' dediğim ve çok önemsediğim Organize Tarım Bölgesi (OTB) muhteşem bir proje. 1 milyon 200 bin metrekare içerisinde 5 milyar TL'lik yatırımla 12 bin ton yaptığımız bitkisel üretim 35 bin tona çıkacak. İki katından daha fazla bir miktara çıkacak. Burada bin 500 kişilik istihdam olacak. Şu ana kadar 13 parselimiz satıldı. Burada su çıkmazsa diye endişeliydim. İlk ihale yaptığımızda kimse girmedi. 8 kuyu açtık ve 7'sinde su çıktı. 8'incide de bulmak üzereyiz. Talep noktasında ilk başlarda sorun yaşadık. Ancak şu anda talep çok iyi."

