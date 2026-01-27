Türkiye ve Suriye, Osmanlı'nın son büyük projesi olan Hicaz Demiryolu Hattı'nın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalara başladı. Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir’i ziyaret eden Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, görüşmede Hicaz Demiryolu'nun ihya edilmesinin de masadaki konulardan biri olduğunu aktardı.

Şam'dan kutsal topraklar Medine'ye uzanan ve Sultan Abdulhamid'in tahta çıkışının 25'inci yılı olan 1900'de inşa edilmeye başlanan Hicaz Demiryolu Hattı yeniden canlandırılıyor.

ANKARA İLE ŞAM KOLLARI SIVADI

Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir’i ziyaret eden Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, görüşmede Hicaz Demiryolu'nun ihya edilmesinin de masadaki konulardan biri olduğunu bildirdi.

Bedir ile yapılan görüşmeden fotoğraf paylaşan Yılmaz "Hicaz Demiryolu'nun ihya edilmesi de masadaki konulardan biriydi" ifadelerini kullandı.

Yılmaz ile Bedir arasındaki görüşmede Karayolu Taşımacılığı Mutabakat Zaptı çerçevesinde aktarmasız ikili ve transit geçişlerin artırılması ve demiryolları alanında işbirliğimizin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar da ele alındı.

HİCAZ DEMİR YOLU PROJESİ NEDİR?

Sultan II. Abdülhamid’in en önemli girişimlerinden biri olan Hicaz Demir yolu, 117 yıl önce hizmete açıldı.

Abdülhamid, bu projeyle hem dini hem de siyasi bir hedef gözetti.

1 Eylül 1900’de temeli atılan hat, Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılına denk geldi. Şam’dan başlayarak Medine’ye kadar uzanan 1464 kilometrelik demiryolu, hac yolculuğunu kolaylaştırmasının yanı sıra Osmanlı’ya askeri ve ekonomik katkılar sağladı.

İnşa süreci için İstanbul’da Komisyon-ı Ali kuruldu. Çalışmalar sırasında binlerce köprü, tünel ve istasyon yapıldı. Projenin finansmanı büyük ölçüde Osmanlı içinden ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlardan gelen bağışlarla karşılandı. İlk bağışı ise 50 bin lira ile Sultan Abdülhamid yaptı.

1908’de açılan hatta Medine-Mekke arasındaki 450 kilometrelik bölüm bedevi saldırıları ve siyasi engeller yüzünden tamamlanamadı. Ancak hat, Osmanlı’nın asker sevkiyatında ve bölgesel ticarette kritik bir rol oynadı.

Sultan Abdülhamid, Medine yakınlarındaki kısımlarda ise hassasiyet göstererek rayların altına keçe döşetti. Bunun nedeni, gürültünün Hazreti Peygamber’in ruhaniyetini rahatsız etmemesi içindi.

