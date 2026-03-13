Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav sonuçları için beklenen gün geldi. 119. dönem temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavına katılan binlerce aday, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 13 Mart 2026 Cuma günü açıklanacak sonuçlar için sorgulama ekranını araştırmaya başladı.

22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen 119. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavının ardından adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olurken, adaylar sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi (ÖGG) sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda duyuruldu. Buna göre sonuçların 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek.

Şubat ayında gerçekleştirilen sınavın ardından değerlendirme sürecine geçildi. Sınava katılan adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ve başarı durumlarını resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2026

119. dönem ÖGG sınav sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) resmi web sitesi https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçları görüntülemek isteyen adayların sisteme giriş yaparken T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgilerini kullanmaları gerekiyor. Bu bilgilerle adaylar sınav puanlarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek.

