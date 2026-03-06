AK Parti’nin 15 yaş altına sosyal medya yasağı yasa teklifinin nasıl uygulanacağı tartışılıyor. Yaş doğrulama için değişik yöntemler üzerinde durulurken algoritma formülüne, içerdiği sıkıntılar sebebiyle sıcak bakılmadı.

ESMA ALTIN - AK Parti’nin 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımının sınırlandırılması ve dijital oyun platformlarına yönelik teferruatlı düzenlemeleri içeren kanun teklifi ile çocuklara yönelik yaş doğrulama sistemlerinin kurulması öngörülüyor. Bu sisteminin nasıl olacağına dair detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

15 yaş ve üstü çocukların sosyal medyaya erişimi konusunda çeşitli alternatifler üzerinde çalışıyor. Bunlardan biri de algoritma üzerinden çocuğun yaşını doğrulama. Ancak algoritmanın 15 yaş ve üzerindeki bir çocuğu daha küçük algılayarak erişimi engellemesi veya tam tersi 15 yaşından küçük bir çocuğu daha büyük yaşta algılayarak sosyal medya kullanımına izin vermesi gibi sapmaların olabileceği, bu sebeple söz konusu seçeneğin üzerinde çok durulmadığı belirtiliyor.

15 yaş için özel formül aranıyor! İkinci bir yönetmelik hazırlanacak

Yaş doğrulamanın nasıl yapılacağının ikinci bir yönetmelik hazırlanarak belirleneceği ifade ediliyor. Yeni düzenleme ayrıca ebeveyn kontrol mekanizmalarını da zorunlu kılıyor. Ebeveyn kontrol araçları; hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi paraya dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına bağlanmasına, kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

Ayrıca özellikle hukuka aykırı davranan sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik denetimlerin sıklaştırılması planlanıyor. Oyunların içeriklerinin yaş kriterlerine göre derecelendirilmesi için ise araçlar geliştirilecek. Ayrıca Türkiye’de oyun dağıtıcılarına temsilci bulundurma zorunluluğu getirilecek.

30 gün içinde bunu yerine getirmemesi hâlinde 30 milyon liraya kadar para cezası verilecek, internet trafiği bant daraltması uygulanacak. Dolandırma amaçlı reklamları platformların tespit ederek engellemesi mecburi olacak.

