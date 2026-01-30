Türkiye Gazetesi
Azerbaycan'dan Nahçıvan'a: Zengezur elektriği için ilk kazma!
Azerbaycan ana enerji sistemini, Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan ‘Zengezur Elektrik İletim Hattı’nın inşası başladı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan da “Birlikte çok güçlü oluruz” deyip ortaklık teklif etti.
Azerbaycan, ana enerji sistemini Nahçıvan'a bağlamak ve uluslararası bir enerji koridoru oluşturmak amacıyla "Zengezur Elektrik İletim Hattı"nın inşasına başladı.
Azerbaycan'ın ana enerji sisteminin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanması ve Azerbaycan-Türkiye-Avrupa uluslararası enerji koridorunun oluşturulması maksadıyla "Zengezur Elektrik İletim Hattı"nın inşasına başlandığı duyuruldu.
Azerenerji'den yapılan açıklamada, Cebrayıl ilinden Ermenistan sınırındaki Ağbend kasabasına kadar 74 kilometre, eş zamanlı olarak Nahçıvan'ın merkezinden Ordubad ili sınırına dek 105 kilometre uzunluğunda, çift devreli ve 1.000 megavat taşıma kapasiteli, 330 kilovoltluk yüksek gerilimli iletim hattının inşa edildiği bildirildi.
