Samsung’un sadece birkaç ay önce teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırarak piyasaya sürdüğü üçe katlanabilir telefonu Galaxy Z TriFold için yolun sonu göründü. Gelen son raporlara göre Samsung, yüksek üretim maliyetleri ve teknik zorluklar nedeniyle cihazın satışlarını sonlandırma kararı aldı.

Teknoloji dünyasında "konsept" olarak başlayan ancak sınırlı sayıda satışa sunulan Galaxy Z TriFold, Samsung’un gövde gösterisi yaptığı bir modeldi. Ancak bu gösteri beklenenden çok daha kısa sürdü.

SADECE 3 AY DAYANABİLDİ

Aralık 2025'te Güney Kore'de, Ocak 2026'da ise ABD'de piyasaya sürülen 2.899 dolarlık bu "mühendislik harikası", raflarda sadece üç ay kalabildi. İddialara göre Samsung, Kore pazarındaki satışları bu hafta itibarıyla tamamen durduruyor. ABD ve diğer pazarlarda ise mevcut üretim stoğu bittikten sonra yeni bir sevkiyat yapılmayacak.

NEDEN VAZGEÇİLDİ? İŞTE PERDE ARKASINDAKİ SEBEPLER

Samsung’un bu kararı almasının arkasında birkaç kritik faktör yatıyor:

Yüksek Üretim Maliyetleri: 10 inçlik devasa OLED ekranın ve karmaşık çift menteşe sisteminin üretim maliyeti o kadar yüksek ki, cihazın yaklaşık 3.000 dolarlık satış fiyatına rağmen Samsung’un kâr edemediği, hatta bazı analizlere göre zararına satış yaptığı belirtiliyor.

Tedarik Zinciri Sıkıntıları: Özellikle RAM ve depolama birimlerindeki maliyet artışı, Samsung’un sınırlı üretim bütçesini daha da zorladı.

Dayanıklılık Endişeleri: Cihaz, girdiği bazı dayanıklılık ve bükülme testlerinde fiziksel bütünlüğünü korumakta zorlanmıştı. Bu durumun seri üretimde büyük bir risk teşkil ettiği tahmin ediliyor.

Samsung, en başından beri bu cihazı kitlelere satmak için değil, katlanabilir ekran teknolojisindeki liderliğini kanıtlamak için piyasaya sürdüğü de öne sürülüyor.

KOLEKSİYONLUK BİR PARÇA OLACAK

Piyasaya sürüldüğü her seferde saniyeler içinde tükenen Galaxy Z TriFold, üretimin durmasıyla birlikte teknoloji tarihinin en nadir bulunan cihazlarından biri haline gelecek. Toplam global satış hacminin sadece 3.000 adet civarında kaldığı tahmin ediliyor.

