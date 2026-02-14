Bursa'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası izdihama neden oldu. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL’den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden olurken, vatandaşlar alışveriş esnasında deyim yerindeyse birbirlerini ezdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde sabah saatlerinden itibaren mağaza önünde toplanan vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birlikte içeriye girebilmek için adeta birbirlerini ezdi.

Kampanya izdihama neden oldu! 100 TLlik ürün için birbirlerini ezdiler

İZDİHAM YAŞANDI

Açılışa özel kampanya kapsamında birçok ürünün sadece 100 TL’den satışa sunulacağı duyurulurken, bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşlar erken saatlerde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte yoğunluk artarken, zaman zaman kısa süreli izdiham yaşandı.

Görevlilerin uyarılarına rağmen içeriye ilk girenler arasında olmak isteyen kalabalık nedeniyle girişte sıkışmalar meydana geldi. Öte yandan kısa sürede bazı ürünler tükenirken, mağaza içinde de hareketliliğin devam ettiği görüldü.

