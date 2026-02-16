Almanya’nın Bavyera eyaletinde ortaya çıkan olay ülkeyi sarstı. 82 yaşındaki kadının, annesinin ölümünü gizleyerek emekli maaşını almaya devam ettiği anlaşıldı.

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Ruhmannsfelden kasabasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

82 yaşındaki bir kadının, hayatını kaybeden annesini yıllarca evinin bodrum katında mumyalanmış halde sakladığı ortaya çıktı.

Alman medyasında yer alan bilgilere göre kadın, annesinin ölümünü resmi makamlara bildirmedi. Emekli maaşının ödenmeye devam etmesi için cesedi gizlediği tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANININ ZİYARET TALEBİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

103 yaşına girdiği düşünülen kasaba sakini için Ruhmannsfelden Belediye Başkanı Werner Troiber harekete geçti. Başkan, 103 yaşına giren vatandaşı tebrik etmek ve hediye vermek istedi. Ancak eve yapılan ziyaret talebi karşılıksız kaldı.

Komşuların, yaşlı kadını yaklaşık 10 yıldır görmediklerini söylemesi üzerine şüphe büyüdü. Artan ihbarlar sonrası polis ekipleri eve girdi.

BODRUMDA MUMYALANMIŞ CESET BULUNDU

Evde yapılan aramada 103 yaşındaki kadının cesedi bodrum katında mumyalanmış halde bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından cenaze otopsiye gönderildi.

Yapılan otopside ölüm zamanı ve nedeni netleştirilemedi. Yetkililere herhangi bir ölüm bildirimi yapılmadığı belirlendi.

82 YAŞINDAKİ KADIN HAKKINDA SORUŞTURMA

Annesinin ölümünü bildirmediği ve emekli maaşının ödenmeye devam ettiği tespit edilen 82 yaşındaki kadın hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

