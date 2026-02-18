19 Şubat’ta başlayacak Ramazan’da dünya genelinde oruç süreleri 12 ila 15 saat arasında değişecek. Türkiye’de ilk gün 12 saatin üzerinde oruç tutulurken, en uzun süre yaklaşık 15 saatle Christchurch’te kaydedilecek.

Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlarken, dünya genelindeki 2 milyarı aşkın Müslüman için günlük oruç süresi, konuma göre 12 ila 15 saat şeklinde seyredecek.

Kış mevsimini yaşayan kuzey yarım kürede ilk gün oruç süreleri yaklaşık 12-13 saat olacak ve ay ilerledikçe bu süre kademeli olarak uzayacak.

Şili, Yeni Zelanda ve Güney Afrika gibi güney yarım küre ülkelerinde ise ilk gün oruç sürelerinin 14-15 saate kadar çıkması, ay boyunca ise kısalması bekleniyor.

TÜRKİYE 12 SAATTEN FAZLA TUTACAK

Ramazanın ilk gününde Türkiye’de oruç 12 saatten fazla tutulacak. Ramazanın başında 15 saat 22 dakika ile en uzun orucun tutulacağı Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde ise bu süre 2 saate yakın kısalarak 13 saat 46 dakika olacak.

