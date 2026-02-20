İngiliz moda perakendecisi ASOS’un kurucu ortaklarından 58 yaşındaki Quentin Griffiths, Tayland’ın Pattaya kentinde yaşadığı apartmanın 17. katından gizemli bir şekilde düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

İngiltere merkezli moda perakendecisi ASOS’un kurucu ortaklarından Quentin Griffiths’in Tayland’da hayatını kaybettiği bildirildi. 58 yaşındaki Griffiths’in, Pattaya’da bulunan yüksek katlı apartmanının 17. katındaki balkonundan düştüğü belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, milyarderin cansız bedeni balkonun altındaki zeminde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Griffiths’in eski eşiyle devam eden hukuki bir anlaşmazlık sürecindeyken hayatını kaybettiği belirlendi. İddialara göre eski eşi, birlikte işlettikleri bir şirketten 500 bin sterlin aldı. Ayrıca geçen yıl eski eşinin, Griffiths’in bilgisi dışında arazi ve şirket hisselerini satmak için sahte belgeler düzenlediği suçlamasıyla gözaltına alındığı ve ifadesinin alındığı bildirildi.

Ünlü milyarderin sır ölümü! 17. kattan düşerek hayatını kaybetti: Ailesinden şüpheli durum açıklaması

58 yaşındaki milyarderin ölüm anında soruşturmanın sürdüğü kaydedildi. Aileye yakın bir kaynak, İngiliz basınından The Sun gazetesine yaptığı açıklamada, “Bu gerçek bir gizem. ‘Şüpheli durumlar’ ifadesini kullandı.

2000 yılında Nick Robertson ve Andrew Regan ile birlikte ASOS’un kuruluşunda yer alan Quentin Griffiths, 2005 yılına kadar şirkette görev yaptı. Küçük bir girişim olarak yola çıkan şirket, zamanla kendi markalarının yanı sıra yüzlerce farklı markayı da bünyesine katarak 3 milyar sterlin değerinde küresel bir e-ticaret devine dönüştü.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, daire içinde herhangi bir boğuşma ya da zorla girme izine rastlanmadığını açıkladı. Ancak olayın tüm yönleriyle araştırıldığı, cinayet ihtimalinin de üzerinde durulduğu ifade edildi. Kesin ölüm nedeni ise kapsamlı otopsi incelemesinin ardından belli olacak.

