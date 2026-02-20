Ramazan ayının en çok araştırılan ibadetlerinden biri olan teravih namazının süresi, kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı her yıl merak ediliyor. Yatsı namazının ardından eda edilen teravihin bitiş saati camiden camiye değişirken, ibadetin vakti ve uygulama şekline dair detaylar yeniden gündeme geldi.

Teravih namazı, Ramazan gecelerine özel olarak kılınan bir ibadet olarak İslan dünyasında büyük önem taşıyor. Cemaatle kılınması yaygın olmakla birlikte evde tek başına eda edilmesi de mümkün olan teravihin süresi, rekat sayısı merak ediliyor.

TERAVİH KAÇTA BİTER, NE KADAR SÜRÜYOR?

Teravih namazı, yatsı namazının ardından başlıyor. Camilerde kılınan teravihin bitiş saati, namazın hızlı ya da hatimle kılınmasına, okunan surelerin uzunluğuna ve verilen aralara göre değişiklik gösterir.

TERAVİH NAMAZI KILINIŞI

Teravih namazı 8, 12 ve 20 rekat olarak kılınır. İki ya da dört rekatta bir selam verilerek kılınabilir. "Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir." (Merakıl-felah şerhi)

İki rekatta bir selam vermek daha faziletli görülür. Her dört rekatın ardından kısa bir süre oturmak, tesbih çekmek, salavat getirmek veya dua etmek sünnettir.

Bu namaz yatsının farzı ve son sünnetinden sonra, vitir namazından önce kılınır. Ancak vitirden sonra kılınması da caiz kabul edilir. Cemaatle kılınması sünnet-i kifaye sayılır. Camide kılamayan kişiler teravihi evde tek başına ya da aile fertleriyle cemaat yaparak eda edebilir.

Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım) buyurdu. (Buharî)

Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kılmıştır. (Seadet-i Ebediyye)

