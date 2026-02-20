USS Gerald R. Ford’un bölgeye yaklaşmasıyla birlikte Pentagon’un birkaç gün içinde düğmeye basabileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Washington ile yürüttüğü müzakerelerde önümüzdeki 10 gün içinde "anlamlı bir anlaşma" yapması gerektiğini, aksi halde "kötü şeyler olacağını" söylese de Wall Street Journal’a göre ise Pentagon saldırının birkaç gün içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

Konuya yakın kaynaklar, USS Gerald R. Ford ve beraberindeki savaş gemilerinin Cebelitarık’a yaklaşmasıyla birlikte, birkaç gün içinde saldırı ihtimalinin masada olduğunu aktardı.

TRUMP: BELKİ ANLAŞMA YAPARIZ, BELKİ YAPMAYIZ”

Trump, İran hakkında şunları söylemişti:

"Belki bir anlaşma yapacağız. Belki de yapmayacağız. Bunu önümüzdeki 10 gün içinde öğreneceksiniz."

Günün ilerleyen saatlerinde zaman çizelgesini "en fazla 10 ila 15 gün" olarak ifade etti.

Trump’ın üst düzey ulusal güvenlik ekibi Çarşamba günü Beyaz Saray Durum Odası’nda İran gündemiyle toplandı.

İddialara göre, bölgeye konuşlandırılan ABD ordusu Mart ortasına kadar tam yerlerine gelmiş olacak.

Wall Street Journal, "Başkan Trump, İran'ı nükleer anlaşma taleplerini kabul etmeye zorlamak için ilk etapta sınırlı bir askeri saldırı seçeneğini değerlendiriyor. Onay verilmesi halinde birkaç gün içinde bazı askeri ve hükümet tesisleri hedef alınabilir. İran uranyum zenginleştirmeyi durdurmazsa, rejim tesislerine yönelik daha geniş çaplı bir kampanya gündeme gelebilir ve Tahran yönetimi hedef alınabilir" diye yazdı.

"HAMANEY’İ DEVİRME" İHTİMALİ MASADA

Yetkililer, Trump’ın İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i devirme ihtimalini kamuoyuna taşıdığını söyledi.

Yine de Trump’ın askeri harekatı onaylayıp onaylamadığı net değil. ABD basınında İtalya’da Pazar günü bitecek Kış Olimpiyatları’nın da takvimde bir faktör olabileceği değerlendirmesi yer aldı.

"EZİCİ ÜSTÜNLÜK" VAR DENİYOR, "ACI VERİCİ KARŞILIK" UYARISI GELİYOR

Beyaz Saray'da ABD’nin müttefiki İsrail’in desteğiyle İran’a karşı askeri açıdan "ezici bir üstünlük" kurulacağı görü hakim.

Öte yandan İran’la büyük bir çatışmanın ciddi riskler taşıdığı da anlatıldı. Bunlar arasında bölgede ABD askerlerini hedef alabilecek balistik füzeler, Orta Doğu’daki vekil güçler ağı ve deniz taşımacılığıyla küresel petrol piyasasında büyük aksama ihtimali sıralandı.

ABD ÜSLERİNDE HAREKETLİLİK: ASKER ÇEKİLMESİ SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Haberde, Pentagon savaş için son hazırlıklara geçerse Orta Doğu’daki bazı ABD askerlerinin üslerden çekilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı. Bazı askerlerin tesisleri olas saldırılardan korumak için kalmasının istenebileceği, diğerlerinin Avrupa’ya ya da ABD’ye taşınabileceği öne sürüldü.

Pentagon İrana saldırı için geri sayıma geçti! ABD basını ilk dalga planını açıkladı

İRAN’LA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR: BEYAZ SARAY "BİRAZ İLERLEME" DEDİ

İran görüşmeleri hakkında bilgi sahibi bir Avrupalı diplomat, bölgedeki diplomatların başta askeri baskının taviz koparma amacı taşıdığını düşündüğünü, ancak Cenevre’de Salı günü biten görüşmelerin ardından İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı dahil "temel pozisyonlarından" geri adım atmayacağı kanaatinin güçlendiğini söyledi:

"İranlılar teknik ayrıntılarla onları boğup, esas meseleyi geciktirmeyi planlıyorlardı. Daha geleneksel bir yaklaşım diyaloga dayalı olacaktı, ancak Trump'ın sabrı yok."

Aynı diplomat, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki bazı çevrelerin hedefli saldırıları tercih edebileceğini, uzun süreli çatışmanın ise kanlı olacağını ve daha fazla ülkeyi savaşa sürükleyebileceğini ileri sürdü.

Son haftalarda Orta Doğu’ya konuşlandırılan ABD askeri varlıkları şöyle:

"USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve beraberindeki beş gemi (Karayipler’den sevk edildi)", "USS Abraham Lincoln uçak gemisi", "USS Winston S. Churchill, USS Thomas Hudner, USS Mahan", "USS Bainbridge, USS Stockdale", "USS Frank E. Petersen Jr., USS Spruance, USS Michael Murphy", "USS Bulkeley, USS Roosevelt, USS Mitscher", "USS McFaul, USS Pinckney, USS Delbert D. Black", "USS Santa Barbara, USS Tulsa, USS Canberra", "F-35 Lightning II savaş uçakları", "F-15E Strike Eagle", "A-10C Thunderbolt II", "EA-18G Growler", "MQ-9 Reaper insansız hava araçları", "Çok amaçlı askeri helikopterler"

Pentagon İrana saldırı için geri sayıma geçti! ABD basını ilk dalga planını açıkladı

ORTA DOĞU’DA YIĞINAK BÜYÜYOR: "SADECE GÜÇ GÖSTERİSİ DEĞİL"

Eski ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutan yardımcısı Emekli Koramiral Bob Harward, Orta Doğu’da ABD askeri varlıklarının yoğun biçimde birikmesini "sadece güç gösterisi" olarak görülmediğini belirtti: "ABD açıkça İran’daki rejimi birkaç saat içinde yok edebiliriz mesajını veriyor"

İLK DALGA

Harward, muhtemel bir ilk saldırı dalgasında "en acil tehdit" başlığı olarak stratejik füze üsleri ve fırlatıcıları işaret etti.

Centcom yetkilisine göre “aşağıdan yukarıya” bir öncelik sıralaması olaacak. İlk dalga, füze konumları ve fırlatıcılarla başlayacak şekilde kurgulanıyor.

İKİNCİ HALKA: ÜLKE DIŞINDAKİ VEKİLLER

Harward’a göre ikinci öncelik, İsrail’e misilleme riski oluşturan ülke dışındaki vekil yapıların "kalıntılarını etkisiz hale getirmek" olacak.

REJİMİN KONTROL MEKANİZMALARI HEDEFTE

Harward’ın çizdiği çerçevede en dikkat çeken bölüm, hedeflerin "ulusal altyapı" yerine Devrim Muhafızları (IRGC) ve rejimin iç kontrol araçlarına yönelmesi oldu. Harward, "Altyapıya bakmayacaksınız. Devrim Muhafızları'nı hedef alıyorsanız ve tüm karargahlarını ve tesislerini yok etmek istiyorsanız, bunu muhtemelen birkaç saat içinde yapabilirsiniz" dedi.

RUBİO 28 ŞUBAT’TA İSRAİL’E GİDİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio 28 Şubat’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail’e gitmeyi planlıyor.

Ziyaretin, ABD-İran müzakerelerinin durumu konusunda Netanyahu’yu bilgilendirme amacı taşıdığı, bunun Pentagon’un ilk saldırıyı başlatmasını engellemeyeceği bilgisi de paylaşıldı.

Netanyahu’nun ABD’nin İran’a büyük bir saldırı düzenlemesini istediği, bir konuşmasında ABD’nin Tahran’la yapacağı herhangi bir anlaşma için kendi koşullarını sıraladığı yer aldı. Anlaşmada uranyum zenginleştirmenin tamamen yasaklanması, zenginleştirmeye imkan tanıyan altyapının ortadan kaldırılması, zenginleştirilmiş uranyumun İran’dan çıkarılması, balistik füze programının kısıtlanması ve sivil nükleer programın sürekli denetlenmesi taleplerinin geçtiği aktarıldı.

HAMANEY: "SAVAŞ GEMİSİNDEN DAHA TEHLİKELİ OLAN…"

Haberde, Hamaney’in son günlerde anlaşmaya direnç gösterdiği, İran’ın nükleer enerji üretme hakkına sahip olduğunu savunduğu, füze menzilinin sınırlandırılmaması gerektiğini söylediği öne çıkarıldı. Hamaney’in Salı günkü mesajından şu sözlere yer verildi:

"Amerikalılar sürekli olarak İran'a bir savaş gemisi gönderdiklerini söylüyorlar. Elbette, bir savaş gemisi tehlikeli bir askeri teçhizattır. Ancak, o savaş gemisinden daha tehlikeli olan, o savaş gemisini denizin dibine gönderebilecek silahtır."

