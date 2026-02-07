Eski hakim Yaşar Akyıldız, FETÖ yargı yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada, 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturmada “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 9 yıldır gri kategoride aranan ihraç hâkim Yaşar Akyıldız’a verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, FETÖ’nün sisteme sahip olma ilkesiyle devlet aygıtlarına sızan, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisindeki hasımlarını çeşitli hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden, böylece devleti kontrol altına alarak sisteme sahip olmayı planlayan ve amaçlayan silahlı bir terör örgütü olduğu belirtildi.

Yahya0646 ele verdi! Eski hakime FETÖ'den verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Kararda, Akyıldız’ın HSK’ya sızmak için örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği, 2014 yılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliğine bu sebeple aday olduğu aktarıldı.

Akyıldız’ın örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock’u kullandığı, kullanıcı adının oğlunun ismi ve memleketinin plaka koduyla uyumlu şekilde “yahya0646” olduğu, bu hesabı ekleyen ve bu hesabın eklediği kişilerin Akyıldız gibi ihraç hâkim ve cumhuriyet savcılarından oluştuğu kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski hakim Yaşar Akyıldız'ın üniversite yıllarından itibaren FETÖ içerisinde yer aldığı belirtildi. Şüphelinin, haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu kaydedilen iddianamede, Akyıldız'ın 2014 HSYK üyeliği seçim dönemi öncesi ve sonrasında "ByLock"ta diğer örgüt üyesi hakim ve savcılarla çok sayıda iletişim kaydı bulunduğu bilgisi yer almıştı. İddianamede, hakkındaki itirafçı ifadeleri ile tanık beyanları bir bütün olarak nazara alındığında şüphelinin üniversite döneminden başlayarak FETÖ içerisinde yer aldığı ve daha sonra HSYK'ye sızmak amacıyla örgütün emir ve talimatları doğrultusunda hareket ettiği öne sürüldü.

Terörden arananlar listesinde "gri" kategoride yer alan Akyıldız'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

