İzmir’de 7 Şubat tarihinde bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak. İZSU tarafından paylaşılan bilgilere göre Bornova, Buca, Urla ve Seferihisar’da günün farklı saatlerinde su kesintisi uygulanacak. Kesintilerin altyapı kaynaklı arızalar nedeniyle gerçekleştiği belirtilirken vatandaşlar “İzmir Bornova, Buca, Urla ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor.

İZSU su kesintisi 7 Şubat listesi paylaşıldı. İZSU tarafından yapılan duyurularda kesintilerin tamamının arıza kaynaklı olduğu bilgisi yer aldı. Bornova, Buca, Urla ve Seferihisar'da yaşanan kesintilerin ardından İZSU kesinti sorgulama yapan vatandaşlar arızanın ne zaman giderileceğine dair detayları araştırmaya başladı. İşte İZSU su kesintisi 7 Şubat 2026 listesi...

İzmir’de 7 Şubat tarihinde bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. İZSU’nun paylaştığı bilgilere göre Bornova, Buca, Urla ve Seferihisar’da altyapı arızaları nedeniyle 2 ila 3 saat aralığında su kesintileri devam edecek. Öğle saatlerinde ise suların tekrar verilmesi öngörülüyor.

İZSU SU KESİNTİSİ 7 ŞUBAT LİSTESİ

SEFERİHİSAR CUMHURİYET 07.02.2026 saat 09:17 ile 11:17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 5192 SK ATATURK MH VE CEVRESINDE 2 SAAT KESINTI VARDIR URLA GÜLBAHÇE 07.02.2026 saat 09:37 ile 11:37 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası KARAPINAR TARAFI SULAR ANA BORU ARZASINDAN DOLAYI SULAR KESİK

BORNOVA KAZIMDİRİK 07.02.2026 saat 08:50 ile 10:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası BORNOVA KAZIMDİRİK MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ İÇİNDE MEYDANA GELEN BRANŞMAN ARIZAS... BUCA İZKENT 07.02.2026 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 1303 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPM...

