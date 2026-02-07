İzmir Menderes’te kontrolden çıkan otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 21 yaşındaki Nergiz T. ve 16 yaşındaki kardeşi Balım T. hayatını kaybetti. Cenazeleri otopsi sonrası aileye teslim edildi. Kazadan kaçan şüphelilerden T.D. gözaltına alınırken, firari D.Y.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Menderes ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dere yatağına uçtu.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Tenha bir bölgede gerçekleşen kazada araçta bulunan Nergiz T. (21) ve kardeşi Balım T. (16) hayatını kaybetti.

ARANMALARI OLDUĞU İÇİN KAÇMIŞLAR

Kazadan sağ kurtulan ancak haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunduğu gerekçesiyle olay yerinden kaçtıkları iddia edilen D.Y. (28) ve T.D. (33) ile ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden T.D. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüpheli D.Y.'nin yakalanması için çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Kazada hayatını kaybeden Nergiz T. ve Balım T. kardeşlerin cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından işlemleri tamamlanan iki kardeşin cenazesi, defnedilmek üzere aileye teslim edildi.

Kız kardeşlerin cenazelerinin, ikindi namazını müteakip Tepecik Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacılar Kırı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

