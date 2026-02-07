ABD’li milyarder Elon Musk’ın Ukrayna cephesinde aldığı kritik karar, Rus ordusunda büyük bir iletişim krizine yol açtı. İddialara göre Rus güçlerinin kullandığı Starlink terminallerinin devre dışı kalmasıyla tanklar, insansız hava araçları ve saldırı birlikleri adeta körleşirken, Kremlin cephesinden Musk’a tepkiler çoğaldı.

İş insanı milyarder Elon Musk, Ukrayna cephesinde attığı hamleyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i zor durumda bıraktı.

İddialara göre Musk'ın emriyle Rus güçlerinin kullandığı Starlink uydu internet terminalleri devre dışı kaldı.

CEPHEDE İLETİŞİM KRİZİ: "KÖRLEŞTİLER"

Starlink kaybı sonrası bazı Rus cephe saldırılarının durduğu, bazılarının ise azaldığı bilgisi paylaşılırken, The Guardian'a konuşan bir kaynak, "Şu anda insansız hava araçlarının, siper ve saldırı gruplarının sadece yüzde 70’i değil, tanklar ve topçu birlikleri de körleşti" dedi.

İddialara göre ayrıca Starlink sistemlerinin insansız hava araçlarına takılması da imkansız hale geldi.

Elon Musk Putin’i köşeye sıkıştırdı! Rus tankları ve İHA’lar bir gecede körleşti

RUS SAVAŞ KANALLARINDAN MUSK’A HAKARET YAĞMURU

Kremlin yanlısı Putin'e yakınlığı ile bilinen Vladimir Solovyov "son derece tatsız" diye nitelediği Musk’a ağır hakaretler savurdu.

"UZAYDA NÜKLEER SİLAH PATLAMASI"

Vladimir Solovyov, yörüngedeki SpaceX uydularına nükleer saldırı çağrısı yaptı:

"Uzayda bir nükleer silah patlaması bu sorunu oldukça ciddi bir şekilde çözer"

UKRAYNA’YA İZİN, RUSYA’YA KESİNTİ

Musk’ın Ukrayna Savunma Bakanı Mykhaylo Fedorov’un Rusya’nın Starlink’e erişimini engelleme talebini yerine getirirken, Kiev güçlerinin kullanımına izin vermeyi sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna basını da Ukrayna birliklerinin Starlink sistemlerini kayıt ettirmek zorunda kaldığı ve ancak kayıtla kullanabildiği aktardı.

PLESENTSK’TEN "CASUS UYDU" FIRLATMASI

Öte yandan Starlink erişiminin kesilmesinin ardından Rusya’nın, Plesetsk askeri kozmodromundan Soyuz-2.1b roketiyle yeni bir casus uyduyu uzaya gönderdiği iddia edildi.

