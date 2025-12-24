Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Ümit Özat, Chobani Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşma sonrası siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'a yönelik ağır eleştirilerde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması ilk haftasında Beşiktaş, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyen Ümit Özat, konuk ekibin maç sonrasındaki sevinci ve soyunma odasında galibiyet pozu Sergen Yalçın'a tepki gösterdi.

"UEFA KUPASI'NI MI ALDINIZ!"

Sky Spor YouTube kanalında konuşan eski futbolcu, "Şu anda Beşiktaş'ın durumu ne biliyor musunuz? Kusura bakmayın Beşiktaşlılar; Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene, Fenerbahçe 10 puan gerideyken Galatasaray'ı yenip de halay çeken Fenerbahçeli oyuncular vardı ya Ali Sami Yen Stadı'nda.... Ailece video paylaştılar, aynı yani. Sergen Yalçın'ın düştüğü duruma bak ya! Liderden 13 puan gerisindesin. Liderden 13 puan gerisindeysem bu kareye girmem. Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız! Sevinin, ananızın ak sütü gibi helal galibiyet de Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya!" ifadelerini kullandı.

Ümit Özat

"SERGEN HOCA YAŞLANDI"

Ümit Özat, "Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan gerisindesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor. Vah benim Sergen hocam, vah vah vah! Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu, ben Serdal Adalı olsam Sergen Yalçın ligi 4'üncü bitirirse mukavelesini uzatırım. 4 takımdan geridesin, bu galibiyete bu kadar sevinme. Sevin ama bu kadar değil. Ne oldu lider mi oldun, Türkiye Kupası'nı mı aldın? Yaşlandı Sergen Hoca yaşlandı!" değerlendirmesini yaptı.

"TAKIM KALİTESİNDEN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KAYBEDİYOR"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya çağrıda bulunan Özat, "Göztepe maçını kazandı, şampiyon oldu Beşiktaş. Sergen Hoca böyle sevinmedi. 13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, böyle seviniyorsa tarihinden büyüklüğünden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur. Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim" sözlerini sarf etti.

