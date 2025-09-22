Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Portföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri

Portföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Portföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri
Warren Buffett, Temettü, Yatırım, Coca Cola, Bank Of America, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Warren Buffett, her yıl temettülerden de milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Buffett’ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway’in bu yıl 4,1 milyar dolar civarında temettü toplayacağı hesaplanıyor. Şirket, bu kazancın yaklaşık yarısını sadece Chevron,  Coca Cola ve Bank Of America’dan elde edecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Hisse senedi piyasalarına yatırım yapanların önemli bir kısmını temettü yatırımcıları oluşturuyor. Temettü yatırımcıları, uzun vadede bir hisseyi elinde tutarak, her yıl düzenli olarak ödenen kâr payından gelir elde ediyor. Böylece sadece hisselerdeki muhtemel değer artışlarından değil temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabiliyorlar.

BUFFET’IN TEMETTÜ GELİRİ

Dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Warren Buffett da her yıl temettülerden milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Finansal bilgi platformu INVEST tarafından paylaşılan verilere göre, Warren Buffett’ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, 2025 yılında 4,1 milyar dolar civarında temettü ödemesi toplayacak.

Portföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri - 1. Resim

PORTFÖYÜNDEKİ HİSSELER

Berkshire Hathaway’ın portföyündeki şirketler ve bu şirketlerden bu yıl elde edeceği tahmini temettü gelirleri şöyle:

1-Chevron: 834,9 Milyon Dolar

2-Coca Cola: 816,0 milyon dolar

3-Bank Of America: 677,9 Milyon Dolar

4-Kraft Heinz: 521,0 milyon dolar

5-Amerikan Ekspres: 497,3 milyon dolar

6-Apple: 291,2 milyon dolar

7-Occidental Petroleum: 254,3 milyon dolar

8-SiriusXM: 129.4 milyon dolar

9- Chubb: 104.9 milyon dolar

10-Moody's: 92,8 milyon dolar

DİRENÇLİ ŞİRKETLERE ODAKLANDI

Wall Street analistleri tutarlı temettülere sahip şirketlerdeki uzun vadeli pozisyonların öngörülebilir nakit akışı sağladığına dikkat çekerek; Buffett’ın da genellikle her piyasa şartında dirençli kalabilen enerji, finans ve temel tüketici ürünlerine güven duyduğunu aktarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avustralya'da acil hattın çökmesi ölüm getirmişti! Yetkililer harekete geçtiGalatasaray ve Fenerbahçe'yi reddeden yıldız, yedek kulübesine mahkum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu yıl yüzde 50 primle altını solladı! İşte gümüşten zengin olan ülkeler - Ekonomiİşte gümüşten zengin olan ülkelerTürkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çekti - EkonomiTürkiye'ye turist akını! Ruslar ve Almanlar başı çektiTüketici güven endeksi eylülde azaldı - EkonomiTüketici güven endeksi eylülde azaldıTarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık yüzde 34,22 arttı - EkonomiTarımsal girdi fiyat endeksi yıllık yüzde 34,22 arttıYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı - EkonomiYurt dışı ÜFE ağustosta aylık yüzde 1,32, yıllık yüzde 28,01 arttı2 milyar lirayı aşkın borcuyla konkordato başvurusu yapmıştı! Yarım asırlık Oscar Holding iflas etti - EkonomiTürkiye'nin yarım asırlık holdingi iflas etti
Sonraki Haber Yükleniyor...