Portföyünde hangi hisseler var? İşte Warren Buffett’ın 2025 temettü geliri

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Hisse senedi piyasalarına yatırım yapanların önemli bir kısmını temettü yatırımcıları oluşturuyor. Temettü yatırımcıları, uzun vadede bir hisseyi elinde tutarak, her yıl düzenli olarak ödenen kâr payından gelir elde ediyor. Böylece sadece hisselerdeki muhtemel değer artışlarından değil temettü ödemelerinden de kazanç sağlayabiliyorlar.

BUFFET’IN TEMETTÜ GELİRİ

Dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Warren Buffett da her yıl temettülerden milyarlarca dolar kazanç elde ediyor. Finansal bilgi platformu INVEST tarafından paylaşılan verilere göre, Warren Buffett’ın yatırım şirketi Berkshire Hathaway, 2025 yılında 4,1 milyar dolar civarında temettü ödemesi toplayacak.

PORTFÖYÜNDEKİ HİSSELER

Berkshire Hathaway’ın portföyündeki şirketler ve bu şirketlerden bu yıl elde edeceği tahmini temettü gelirleri şöyle:

1-Chevron: 834,9 Milyon Dolar

2-Coca Cola: 816,0 milyon dolar

3-Bank Of America: 677,9 Milyon Dolar

4-Kraft Heinz: 521,0 milyon dolar

5-Amerikan Ekspres: 497,3 milyon dolar

6-Apple: 291,2 milyon dolar

7-Occidental Petroleum: 254,3 milyon dolar

8-SiriusXM: 129.4 milyon dolar

9- Chubb: 104.9 milyon dolar

10-Moody's: 92,8 milyon dolar

DİRENÇLİ ŞİRKETLERE ODAKLANDI

Wall Street analistleri tutarlı temettülere sahip şirketlerdeki uzun vadeli pozisyonların öngörülebilir nakit akışı sağladığına dikkat çekerek; Buffett’ın da genellikle her piyasa şartında dirençli kalabilen enerji, finans ve temel tüketici ürünlerine güven duyduğunu aktarıyor.