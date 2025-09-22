Bu yıl yüzde 50 primle altını solladı! İşte gümüşten zengin olan ülkeler

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Küresel piyasalarda bu yıl kıymetli metal rüzgârı esiyor. ABD Merkez Bankasının yeniden faiz indirimlerine başladığı geçen hafta ons altın fiyatı 3.707 dolarla rekor seviyesini test etti. Ons altında yeni haftada rekor seviyelere yakın başlarken, sarı metalde bu yılki prim %40’a ulaştı.

“Değerli metal” kategorisinde yer alan gümüş ise primde altını sollayarak dikkat çekiyor. Bugün 43,20 doları test eden ve son 14 yılın en yüksek seviyesini gören gümüş, 2025’te %50’lik prime ulaşmış oldu.

ENDÜSTRİDE YAYGIN KULLANIM

Gümüş sadece değerli bir metal değil, aynı zamanda stratejik bir endüstriyel emtia olarak da biliniyor. Dünya ekosisteminde yıllardır yükselen bir trend olarak öne çıkan güneş panelleri ve elektrikli araçlarda gümüş, oldukça yaygın bir sarf malzemesi olarak kullanılıyor.

Bu anlamda gümüş, altın gibi küresel merkez bankalarının faiz indiriminden değil, ayrıca endüstriyel talepten de önemli destek görüyor.

EN BÜYÜK GÜMÜŞ MADENLERİ

Gümüş fiyatlarındaki artış, dünyanın en fazla gümüş rezervine sahip ülkelerin gelirlerinin de önemli ölçüde artmasını beraberinde getirdi. “Metals Focus” ve “The Silver Institute” tarafından paylaşılan verilere göre (2024 rezervleri dikkate alındığında) dünyanın en büyük 10 gümüş madeni şöyle sıralanıyor:

1-Juanicipio (Meksika) - 18,6 milyon ons

2-Saucito (Meksika) - 15,5 milyon ons

3-Dukat (Rusya) - 14,6 milyon ons

4-San Julian (Meksika) - 11,8 milyon ons

5-Cannington (Avustralya) – 11,8 milyon ons

6-Puna (Arjantin) - 10,5 milyon ons

7-Uchucchacua (Peru) - 10,5 milyon ons

8-Fresnillo (Meksika) - 10,2 milyon ons

9-Cerro Los Gatos (Meksika) - 9,7 milyon ons

10-Greens Creek (ABD) - 8,5 milyon ons

RAKAMLAR NE ANLATIYOR?

-İlk 10 listesinde bulunan madenlerden 5’i Meksika’da yer alıyor.

-Rusya ve Avusturya da ilk 5’te dikkat çekiyor.

-Kuzey ve Güney Amerika, dünyada en fazla üretimin gerçekleştiği kıta olarak öne çıkıyor.

-Elektrikli araç ve güneş paneli sektöründe dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alan Çin, ilk 10’da yer almıyor.

FİYATI 2011’DE REKOR KIRMIŞTI

Gümüş fiyatları 2011 yılında 49,81 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmişti. Güncel fiyatlar dikkate alındığında, gümüş, tarihi zirvenin yaklaşık %15 gerisinde bulunuyor.

Stratejistler; gümüşün yenilenebilir enerji, yarı iletkenler ve elektrikli araçlardaki rolünün, gelecek dönemde gri emtiayı daha fazla öne çıkarabileceğini öngörüyor.