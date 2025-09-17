Yükselecek mi düşecek mi? Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini güncelledi

"Güvenli liman" olarak bilinen altının yükselişi sürüyor. Dün gram altın 4 bin 913 lirayla, ons altın ise 3 bin 703 dolarla rekor kırmıştı. Altın fiyatları zirveye yakın seyrini sürdürürken, Deutsche Bank'tan yeni bir tahmin geldi.

ONS ALTIN TAHMİNİNDE 300 DOLARLIK YÜKSELİŞ

Deutsche Bank 2026'ya ilişkin altın ve gümüş tahminini yukarı çekti. Alman bankanın önümüzdeki yıla ilişkin ons altın tahmini 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara çıktı.

ALTIN NEDEN YÜKSELECEK?

Banka, bu artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı. Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

2026 GÜMÜŞ TAHMİNİ

Deutsche Bank 2026 gümüş tahminini de güncelledi. Gümüşün ons fiyatıyla ilgili tahminini 5 dolar yükselten banka, beklentisini 40 dolardan 45 dolara çıkardı.