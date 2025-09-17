Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yükselecek mi düşecek mi? Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini güncelledi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırarken, Almanya'nın önde gelen bankalarından Deutsche Bank'tan yeni bir rapor. Dev banka 2026 için altın ve gümüş tahminini yükseltti. 

"Güvenli liman" olarak bilinen altının yükselişi sürüyor. Dün gram altın 4 bin 913 lirayla, ons altın ise 3 bin 703 dolarla rekor kırmıştı. Altın fiyatları zirveye yakın seyrini sürdürürken, Deutsche Bank'tan yeni bir tahmin geldi. 

ONS ALTIN TAHMİNİNDE 300 DOLARLIK YÜKSELİŞ 

Deutsche Bank 2026'ya ilişkin altın ve gümüş tahminini yukarı çekti. Alman bankanın önümüzdeki yıla ilişkin ons altın tahmini 3 bin 700 dolardan 4 bin dolara çıktı. 

Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini yükseltti - 1. Resim

ALTIN NEDEN YÜKSELECEK?

Banka, bu artışı elverişli döviz ve faiz ortamlarına bağladı. Banka notunda, altının adil değerine göre zengin görünmesine rağmen, bu durumun büyük ölçüde kalıcı olması beklenen resmi talebin gücünden kaynaklandığını belirtti.

Deutsche Bank, 2026 için altın ve gümüş tahminini yükseltti - 2. Resim

2026 GÜMÜŞ TAHMİNİ 

Deutsche Bank 2026 gümüş tahminini de güncelledi. Gümüşün ons fiyatıyla ilgili tahminini 5 dolar yükselten banka, beklentisini 40 dolardan 45 dolara çıkardı.

