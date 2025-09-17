Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha! Reskont reeskont faiz oranlarını düşürdü

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha! Reskont reeskont faiz oranlarını düşürdü

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını düşürdü. Peki iskonto ve avans faiz oranı nedir? Karar ne anlama geliyor. İşte detaylar... 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reskont faizleriyle ilgili yeni bir karar aldı. TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İSKONTO VE AVANS FAİZ ORANINDA İNDİRİM 

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 41,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 42,25 olarak tespit edildi.

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha! Reskont reeskont faiz oranlarını düşürdü - 1. Resim

ESKİ ORANLAR

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 43,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 44,25 düzeyindeydi.

REESKONT NEDİR, NEDEN YAPILIR? 

Reeskont, vadesi gelmemiş senede bağlı borç ve alacakların, değerleme günündeki gerçek  değerlerine indirgenmesi işlemi. 

Borç ve alacak senedinin değerleme günündeki nominal değeri, senedin vade tarihine kadar olan  süreye isabet eden faizi de içeriyor. Reeskont işlemi ile bu faiz miktarı tespit ediliyor ve vergi  matrahının hesaplanmasında bu tutar gelir veya gider olarak dikkate alınıyor. 

Vergi uygulamasında reeskont işlemi yapılmazsa, ticari kazancın tespitinde dönemsellik ilkesi tam  olarak hayata geçmemiş oluyor. 

Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı daha! Reskont reeskont faiz oranlarını düşürdü - 2. Resim

İSKONTO İŞLEMİ NEDİR?

Henüz ödeme tarihi gelmemiş olan bir borcun, vadesi gelene kadar olan faiz miktarının düşürülmüş olan kısmına iskonto denir.
İskonto işleminde tutar, miktar olarak değil, yüzde olarak belirlenerek düşürülür. 

AVANS FAİZİ NEDİR? 

Avans faizi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kısa vadeli avans işlemleri için belirlenen faiz oranıdır. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2. maddesi uyarınca ticari işlerde temerrüt faizi olarak uygulanabilir.

