Merkez Bankası'ndan Paypole ve IQ Money kararı! Faaliyet izinleri iptal edildi 

Merkez Bankası, Paypole ve IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şirketlerin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, 20 Haziran 2013 ve 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun" kapsamında ödeme hizmetlerini sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 10 Eylül 2020 ve 10953/20552 sayılı TCMB kararı ile IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izninin iptal edilmesine karar verildi.

Ayrıca 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 27 Nisan 2023 ve 11429/21028 sayılı kararıyla Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izni iptal edildi.

