Fenerbahçe - Eyüpspor maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve detaylar

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 yendi.

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

27. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Fenerbahçe öne geçti.

Marco Asensio, 34. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

75. dakikada Jhon skoru belirleyen golü kaydetti.

Fenerbahçe puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Eyüpspor ise 13 puanda kaldı.

