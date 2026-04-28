UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşaması başlarken Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi Paris Saint-Germain ile Bayern Münih kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, Fransa’da oynanacak ilk ayak mücadelesiyle start alacak. Şimdi ise gözler ''PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevaplarına çevrildi...

Play-off aşamasında Monaco’yu eleyen Fransız temsilcisi PSG ardından Chelsea karşısında iki maçta da üstünlük kurarak dikkat çekti. Çeyrek finalde ise Liverpool engelini kayıpsız geçen PSG yarı finale yükselmeyi başardı.

Bayern Münih ise lig aşamasında üst sıralarda yer alarak doğrudan son 16 turuna katıldı. Alman ekibi, Atalanta karşısında rahat bir tur geçerken çeyrek finalde Real Madrid’i iki maçta da mağlup ederek adını son dört takım arasına yazdırdı.

İki ekip lig aşamasında birbirlerine rakip olmuştu. Paris'te oynanan mücadeleyi, Luis Diaz'ın golleriyle Bayern Münih 2-1 kazanmıştı. Peki bu akşamki PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PSG-Bayern Münih maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Paris Saint-Germain - Bayern Münih karşılaşması Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz olarak takip edilebilecek.

PSG - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Fransa’da Parc des Princes Stadı’nda oynanacak yarı final ilk maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak.

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11

PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha, Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Bayern Münih: Neuer, Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlović, Olise, Musiala, Luis Díaz, Kane

