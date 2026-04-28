Samsunspor-Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte bilet fiyatları
Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım sürerken, taraftarların gözü bilet satış süreci ve tribün fiyatlarında. Kritik mücadele öncesinde kulüpten yapılan duyuru, satış takvimi ve fiyat aralıklarına dair detayları ortaya koydu.
Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Samsunspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde biletlerin nasıl ve ne zaman temin edileceği merak konusu oldu. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele için satış organizasyonu ve tribün planlamasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 28 Nisan 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Satış sürecinin ilk etapta kulübe ait logolu kartlara açılacağı belirtildi. Karşılaşmaya kısa süre kala yoğun talep beklenirken, ilk gün satışlarında yüksek hareketlilik öngörülüyor.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETİ FİYATLARI
Bilet Fiyatları:
- Kategori – VIP: ₺4.750
- Kategori – Batı Alt: ₺4.750
- Kategori – Batı Alt / Üst: ₺3.350
- Kategori – Batı Alt / Üst: ₺2.000
- Kategori – Doğu Alt / Üst: ₺1.500
- Kategori – Kale Arkası: ₺1.000
Bilet Satış Tarihleri ve Noktaları
Bulvar AVM Biletinial Gişesi
- Salı: 11.00 - 19.00
- Çarşamba: 10.00 - 19.00
- Perşembe: 10.00 - 19.00
- Cuma: 10.00 - 19.00
- Cumartesi: 10.00 - 17.00
Stadyum Biletinial Gişesi
- Cumartesi: 17.00 - 21.00
Ücretsiz ve İndirimli Bilet Uygulaması
- Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için tüm tribünlerde %20 indirim uygulanacaktır. (Bu kampanya sadece Biletinial gişelerinde geçerlidir.)