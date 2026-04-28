Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri için geri sayım sürerken, taraftarların gözü bilet satış süreci ve tribün fiyatlarında. Kritik mücadele öncesinde kulüpten yapılan duyuru, satış takvimi ve fiyat aralıklarına dair detayları ortaya koydu.

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Samsunspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde biletlerin nasıl ve ne zaman temin edileceği merak konusu oldu. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele için satış organizasyonu ve tribün planlamasına ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri 28 Nisan 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Satış sürecinin ilk etapta kulübe ait logolu kartlara açılacağı belirtildi. Karşılaşmaya kısa süre kala yoğun talep beklenirken, ilk gün satışlarında yüksek hareketlilik öngörülüyor.

SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Bilet Fiyatları:

Kategori – VIP: ₺4.750 Kategori – Batı Alt: ₺4.750 Kategori – Batı Alt / Üst: ₺3.350 Kategori – Batı Alt / Üst: ₺2.000 Kategori – Doğu Alt / Üst: ₺1.500 Kategori – Kale Arkası: ₺1.000

Bilet Satış Tarihleri ve Noktaları

Bulvar AVM Biletinial Gişesi

Salı: 11.00 - 19.00

Çarşamba: 10.00 - 19.00

Perşembe: 10.00 - 19.00

Cuma: 10.00 - 19.00

Cumartesi: 10.00 - 17.00

Stadyum Biletinial Gişesi

Cumartesi: 17.00 - 21.00

Ücretsiz ve İndirimli Bilet Uygulaması

Kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için tüm tribünlerde %20 indirim uygulanacaktır. (Bu kampanya sadece Biletinial gişelerinde geçerlidir.)

