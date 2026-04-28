Türkiye, hafta ortasından itibaren batıdan gelen güçlü soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Ülke genelinde güneşli günler, yerini ani sıcaklık düşüşlerine ve şiddetli sağanak yağışlara bırakacak. Hafta sonu İstanbul'da 11, Ankara'da 13 dereceye kadar gerileyecek sıcaklıklarla birlikte yağışların tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Uzmanlar ani sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE "KIRKİKİNDİ" MESAİSİ

Anadolu'nun klasik bahar yağışları olan "kırkikindi", bugün öğle saatlerinden itibaren İç ve Doğu Anadolu'da yüzünü gösteriyor. Isınan havanın yükselmesiyle oluşan bu şiddetli sağanaklar, özellikle öğleden sonraları ani sel ve su baskını riskini beraberinde getirdiği için dikkatli olunmalı.

BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA YAĞMUR

Yarın yurdun batı ve güney illerinde parçalı bulutlu bir hava hakimken, doğu bölgeleri sağanak yağışa teslim olacak. İstanbul ve İzmir gibi iller sakin bir gün geçirirken, Ankara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde gün boyu yağışlar sürecek.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

Cuma günü yurdu saracak yağışlı sistem Cumartesi günü zirve yapacak. Ülke genelinde gökyüzü tamamen kapanırken, sıcaklıklar adeta çakılarak yerini serin ve yağmurlu bir havaya bırakacak. Hafta sonu için dışarıda etkinlik planlayanların programlarını revize etmesi gerekebilir.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SICAKLIKLAR GERİLİYOR

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların 11 dereceye kadar gerilemesi ve sağanağın etkili olması bekleniyor. Başkent Ankara’da ise bugün başlayan yerel geçişler, Cuma günü 13 dereceye kadar düşecek sıcaklıklarla birlikte gün boyu sürecek kesintisiz bir yağışa dönüşecek.

İZMİR'DE YAZ HAVASI YERİNİ SAĞANAĞA BIRAKIYOR

Haftaya yazdan kalma sıcaklarla başlayan İzmir’de, Perşembe gününden itibaren Ege üzerinden gelecek yeni yağışlı cephe sistemi etkili olacak. Termometrelerin 21 derece bandına ineceği kentte, hafta sonuna doğru serin hava ve sağanak yağışlar yaşamı etkileyecek.

Hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde rutin haline gelecek olan gök gürültülü yağışlar, kısa süreli ancak şiddetli etkilere neden olabilir. Vatandaşların özellikle günün ikinci yarısında aniden bastırabilecek yağışlara, yıldırım düşmesine ve su baskınlarına karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası