Savunma bölgesine takviye yapacak olan Trabzonspor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın transfer için pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün teklifi ortaya çıktı.

Bir yandan eldeki yabancılardan kurtulmanın yolunu arayan bordo-mavililer, diğer yandan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ için takas formülü önerdi. Denis Dragus ile Göktan Gürpüz artı bir miktar para teklifine yeşil-beyazlılar henüz cevap vermedi.

BEKLENTİ 5 MİLYON EURO

Rumen santrfor Denis Dragus'un durumunu analiz eden Konyaspor, takas işinin olmaması durumunda 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Trabzonspor ise sezon sonu mukavelesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuya böyle bir rakam vermeye yanaşmıyor.

Adil Demirbağ

KONYASPOR PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Adil Demirbağ, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı. 2478 dakika sahada kalan futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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