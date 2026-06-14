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Adil çözüm! Trabzonspor kararlı, "takas artı para" formülü masada
Savunma bölgesine takviye yapacak olan Trabzonspor, Konyaspor'dan Adil Demirbağ'ın transfer için pazarlıklarını sürdürüyor. Bordo-mavili kulübün teklifi ortaya çıktı.
Özetle DinleAdil çözüm! Trabzonspor kararlı, "takas artı para"...
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Spor az önce
Trabzonspor, Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ için Denis Dragus ve Göktan Gürpüz artı para teklif ederken; Konyaspor, 5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
- Trabzonspor, Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ için takas formülü önerdi.
- Önerilen takas formülü Denis Dragus ile Göktan Gürpüz artı bir miktar para şeklindedir.
- Konyaspor, takas işinin olmaması durumunda Denis Dragus için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
- Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuya bu rakamı vermeye yanaşmıyor.
- Adil Demirbağ'ın güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Adil Demirbağ, geçtiğimiz sezon 28 maçta 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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Bir yandan eldeki yabancılardan kurtulmanın yolunu arayan bordo-mavililer, diğer yandan Konyaspor'un stoperi Adil Demirbağ için takas formülü önerdi. Denis Dragus ile Göktan Gürpüz artı bir miktar para teklifine yeşil-beyazlılar henüz cevap vermedi.
BEKLENTİ 5 MİLYON EURO
Rumen santrfor Denis Dragus'un durumunu analiz eden Konyaspor, takas işinin olmaması durumunda 5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor. Trabzonspor ise sezon sonu mukavelesi bitecek olan 28 yaşındaki oyuncuya böyle bir rakam vermeye yanaşmıyor.
KONYASPOR PERFORMANSI
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Adil Demirbağ, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı. 2478 dakika sahada kalan futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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