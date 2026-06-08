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Trabzonspor'un rakibi çok: Augusto'nun yerine Polonya'nın gol kralı!
Polonya ekibi Lechia Gdansk’ta forma giyen 24 yaşındaki Slovak golcü Tomas Bobcek'i, Trabzonspor'un yanı sıra Almanya ve Fransa’dan isteyen 4 kulüp var.
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Spor 13 dk önce
Trabzonspor, Felipe Augusto'nun yerine forvet arayışında Lechia Gdansk'tan Tomas Bobcek'i gündemine aldı.
- Trabzonspor, Zenit'e imza atması beklenen Felipe Augusto'nun yerine golcü arıyor. Öne çıkan isim Lechia Gdansk'tan Tomas Bobcek.
- 24 yaşındaki Bobcek, 8 milyon euro piyasa değerine sahip ve sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamladı.
- Werder Bremen, Hamburg, Lyon ve Monaco gibi kulüpler de Bobcek'i istiyor.
Brezilyalı yıldız Felipe Augusto’nun yerine forvet bakan Trabzonspor’da öne çıkan isim Lechia Gdansk takımının golcüsü Tomas Bobcek oldu.
ÜÇ ÜLKEDEN TALİBİ VAR
Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen ve sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan 24 yaşındak forveti; Trabzonspor'dan başka Werder Bremen, Hamburg, Lyon ve Monaco istiyor. Slovak forvetin tercihi de transferinde etkili olacak.
20 MİLYON EUROLUK TRANSFER
Augusto’nun ise Zenit’e transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki sambacının satışından en az 20 mlyon euro kazanacak.
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