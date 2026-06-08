Polonya ekibi Lechia Gdansk’ta forma giyen 24 yaşındaki Slovak golcü Tomas Bobcek'i, Trabzonspor'un yanı sıra Almanya ve Fransa’dan isteyen 4 kulüp var.

Brezilyalı yıldız Felipe Augusto’nun yerine forvet bakan Trabzonspor’da öne çıkan isim Lechia Gdansk takımının golcüsü Tomas Bobcek oldu.

ÜÇ ÜLKEDEN TALİBİ VAR

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen ve sezonu 20 golle gol kralı olarak tamamlayan 24 yaşındak forveti; Trabzonspor'dan başka Werder Bremen, Hamburg, Lyon ve Monaco istiyor. Slovak forvetin tercihi de transferinde etkili olacak.

Tomas Bobcek (Fotoğraf: Instagram)

20 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Augusto’nun ise Zenit’e transferinin kısa sürede açıklanması bekleniyor. Bordo-mavililer, 22 yaşındaki sambacının satışından en az 20 mlyon euro kazanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası