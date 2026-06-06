Trabzonspor'un "yabancı" raporu: 58 yılda 54 ülkeden 204 transfer
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İtalya'nın Genoa takımında forma giyen Ruslan Malinovsky ile 204'üncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi. Mart 2023'te başkanlık koltuğuna oturan Ertuğrul Doğan döneminde 34 yabancı transfer edildi.
- Trabzonspor, Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- İlk yabancı oyuncu transferi Rumen Reculen Koska ile 1970-1971 sezonunda yapıldı.
- Süper Lig'deki ilk yabancı oyuncu transferi, Alman Jürgen Groh ile 1985-1986 sezonunda gerçekleşti.
- Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancılar Brezilyalı futbolcular oldu.
- Malinovsky, Trabzonspor tarihinin 8'inci Ukraynalı oyuncusu oldu.
- Başkan Ertuğrul Doğan döneminde 34 yabancı oyuncu transfer edildi.
Ukraynalı 33 yaşındaki orta alan oyuncusu Ruslan Malinovsky ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, 58 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transfer etti.
Rumen oyuncu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini kaydeden bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.
Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancılar Brezilyalı futbolcular oldu. Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan 9 oyuncu renklerine bağladı.
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MALINOVSKY, 8'İNCİ UKRAYNALI
Malinovsky, Trabzonspor tarihinin 8'inci Ukraynalı oyuncusu oldu. Karadeniz ekibinde Ukrayna'dan Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov, Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov forma giydi.
DOĞAN DÖNEMİNDE 34 YABANCI
Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 34 yabancı oyuncu transfer edildi. Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral ve Malinovsky kadroya dahil edildi.