İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'da ayrılık resmileşti: Oleksandr Zubkov'un yeni takımı duyurdular
Trabzonspor, Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.
Özetle DinleTrabzonspor'da ayrılık resmileşti: Oleksandr Zubko...
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Oleksandr Zubkov'un AEK'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
- Trabzonspor, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederken, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
- Oleksandr Zubkov, geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk'ten kadroya katılmıştı.
- 29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bordo-mavili formayla 37 karşılaşmada görev yaptı. Zubkov, bu maçlarda 4 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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Trendyol Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kadro planlamasını sürdürüyor.
ZUBKOV, YUNANİSTAN'A GİTTİ
Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Karadeniz kulübü, geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov’un Yunanistan Ligi takımlarından AEK'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bordo-mavili formayla 30’u Süper Lig, 6’sı Türkiye Kupası ve 1’i TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 37 karşılaşmada görev yaptı. Zubkov, bu naçlarda 4 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
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