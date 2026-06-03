Trabzonspor, Şubat 2025'te Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ukraynalı orta saha oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Yunanistan ekibi AEK'ya transfer olduğunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor, 2026-2027 sezonu kadro planlamasını sürdürüyor.

Oleksandr Zubkov'un güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

ZUBKOV, YUNANİSTAN'A GİTTİ

Ertuğrul Doğan başkanlığındaki Karadeniz kulübü, geçtiğimiz sezonun devre arasında Shakhtar Donetsk’ten kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov’un Yunanistan Ligi takımlarından AEK'e transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

29 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, bordo-mavili formayla 30’u Süper Lig, 6’sı Türkiye Kupası ve 1’i TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 37 karşılaşmada görev yaptı. Zubkov, bu naçlarda 4 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.

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