Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 22 Mayıs'ta Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Ziraat Türkiye Kupası final maçında yaşanan ihlaller sebebiyle Trabzonspor ve Konyaspor'a ceza verdi.

PFDK'nın 2 Haziran tarihli toplantısında, Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası disiplin kuruluna sevk edilen Trabzonspor ve Konyaspor hakkında karar verildi.

KONYASPOR VE TRABZONSPOR'A PARA CEZASI

Karadeniz kulübü, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 440 bin TL, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 35 bin TL, "Trabzonspor'un takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 54 bin TL para cezası aldı.

Konyaspor Kulübü'ne, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 880 bin TL, "çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 20 bin TL, "Konyaspor'un takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 54 bin TL para cezası verildi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor, Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bordo-mavili futbolcular ve teknik ekip, karşılaşmanın ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

İLHAN PALUT'A 1 MAÇ CEZA

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Türkiye Kupası finalinde "müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL, akredite edilmediği hakem soyunma odasında bulunmasından dolayı "talimatlara aykırılık"tan 40 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İlhan Palut

KAKU'YA DA CEZA ÇIKTI

Esenler Erokspor sporcusu Guelor Kanga Kaku'nun, TFF 1'inci Lig Yükselme play-off finalinde ihraç öncesi "müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 resmi müsabakadan men cezası ve 40 bin TL; "oyundan ihraç edilmesine rağmen ihracı sonrasında akredite alanda bulunmasından" dolayı 10 bin TL para cezası verildi. Aynı müsabakada Çorum FK'nın, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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