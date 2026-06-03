Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye davet etti. 23 yaşındaki sol bek, bugün öğle saatlerinde imza için İstanbul'a geldi.

Sidny Lopes Cabral

6 MİLYON EURO BONSERVİS

Trabzonspor'un, bu transfer için Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bordo-mavililerin, Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

28 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Estrela forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünü Benfica'da geçirdi. Toplam 28 karşılaşmada görev alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.

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