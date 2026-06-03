İhlas Haber Ajansı
Trabzonspor'a Benfica'dan sol bek: Yeni transfer Cabral imza için İstanbul'da
Trabzonspor'un Portekiz ekibi Benfica'dan kadrosuna kattığı Yeşil Burun Adalı Sidny Lopes Cabral, transfer görüşmelerini tamamlamak için İstanbul'a geldi.
Özetle DinleTrabzonspor'a Benfica'dan sol bek: Yeni transfer C...
Kaydet
Spor az önce
Benfica'nın 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Sidny Lopes Cabral, Trabzonspor'a transfer sürecini tamamlamak için Türkiye'ye geldi.
- Sidny Lopes Cabral, 23 yaşında ve geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Estrela, ikinci yarısında Benfica'da oynadı.
- Toplamda 28 maçta görev aldı. Bu maçlarda 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
0:00 0:00
1x
Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro planlamasını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen Sidny Lopes Cabral'ı transfer görüşmelerini sürdürmek için Türkiye'ye davet etti. 23 yaşındaki sol bek, bugün öğle saatlerinde imza için İstanbul'a geldi.
6 MİLYON EURO BONSERVİS
Trabzonspor'un, bu transfer için Benfica'ya yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bordo-mavililerin, Cabral ile 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor'da ayrılık: Yeni takımı belli oldu, açıklama bekleniyor
28 MAÇTA 12 GOLE KATKI
Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Estrela forması giyen 23 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünü Benfica'da geçirdi. Toplam 28 karşılaşmada görev alan Yeşil Burun Adalı oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Trabzonspor'da Zubkov'un yeni takımı belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR