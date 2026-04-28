CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz'ın Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddiaları ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri bu durum için kanuni düzenleme yapılması gerektiğini, böyle bir düzenlemenin de gündemde olmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, Bursa çevre yolunun ücretli olacağı iddialarını yalanladı.

Bakanlık yetkilileri, şu anda şehir içi trafiğinin rahatlamasına büyük katkı sağlayan ve bir kısmı da şehir merkezinde kalan Bursa çevre yolundaki araç geçişinin ücretli olacağı iddialarını yalanladı.

DENİZ YAVUZYILMAZ İDDİA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Karayolları 14. Bölge’deki, kamunun ücretsiz olarak işlettiği Bursa öevre otoyolu ile ilgili 2026 yılında yapılan ihalelere özelleştirme maddesi eklendiğini tespit ettik. Yap-İşlet-Devret modeli otoyolların fiyat tarifeleri baz alındığında, özelleştirildikten sonra Bursa çevre yolundaki araç geçiş ücreti Gemlik Ayrımı-İnegöl Ayrımı arası 113 TL olacak."

Yapılan açıklamayla CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın iddiaları Bakanlık yetkilileri tarafından yalanlanmış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası