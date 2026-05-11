Öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tatil durumunu merakla araştırıyor. Kamuoyunca ''18 Mayıs yarım gün mü, 19 Mayıs resmi tatil mi?'' sorusu sıklıkla gündeme getirilirken resmi tatil takvimi birçok kişinin odağında.

2026 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Tatilin hafta sonuyla birleşmemesi nedeniyle milyonlarca çalışan ve öğrenci resmi tatilin tek gün olup olmayacağını araştırmaya devam ediyor. Peki, 18 Mayıs yarım gün mü, 19 Mayıs resmi tatil mi, okullar tatil olacak mı?

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında 18 Mayıs’ın çalışma durumu yer alıyor. 2026 yılı resmi tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü için yarım gün ya da tam gün resmi tatil uygulanmayacak.

Kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve resmi daireler 18 Mayıs'ta normal mesai düzeninde çalışmalarını sürdürecek.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlanan 19 Mayıs Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında Salı gününe denk gelen bu günde kamu kurumları kapalı olacak ve yurt genelinde çeşitli kutlama programları düzenlenecek. Milli bayram kapsamında resmi işlemlere bir gün ara verilecek.

18-19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Ancak 19 Mayıs Salı günü resmi tatil olması nedeniyle okullarda ders yapılmayacak. Öğrenciler ve öğretmenler bayram kapsamında izinli sayılacak.

19 MAYIS'TA BANKALAR, KARGOLAR, NOTERLER, ECZANELER KAPALI MI?

19 Mayıs resmi tatil kapsamında olduğu için bankalar ve noterler hizmet vermeyecek. PTT şubeleri kapalı olurken özel kargo şirketleri ise kendi çalışma planlarına göre faaliyet gösterebilecek.

Hastanelerde yalnızca acil servisler açık olacak, poliklinik hizmetleri sunulmayacak. Eczanelerde ise nöbetçi eczane sistemi uygulanacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

