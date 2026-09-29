Zonguldak'ta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti

Zonguldak'ta Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait madende tıkanan kömür silosuna giren işçi ayağı boşluğa gelince siloya düştü. Bulunduğu yerden kurtarılan ve bir gündür hayat mücadelesi veren işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında dün akşam saatlerinde kömür silosuna düşüp ağır yaralanan işçi Ufuk Demir'den (27) acı haber geldi. Tıkanan siloya düşmesi neticesinde duran kalbi ilk müdahaleyle çalıştırılan ve dünden bu yana yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı bulunan Demir, doktorların bütün müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 21.00 civarında yerin yaklaşık 400 metre altında yaşanmıştı. Tıkanan kömür silosunu temizlemek amacıyla içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa düşmesi nedeniyle siloya düştü. Üzerine kömür parçaları gelen ve bir süre nefessiz kalıp kalbi duran genç işçi, çalışma arkadaşları tarafından olduğu yerden çıkarıldı. Maden ocağında gerçekleştirilen tıbbi müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılan ve hayata döndürülen Demir, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Zonguldakta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dünden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavisi devam eden ve durumu ciddiyetini koruyan genç madenci fenalaştı. Doktorların acil müdahalesine cevap veremeyen Ufuk Demir hayatını kaybetti. Kaza haberini aldıkları ilk andan bu yana hastane önünde bekleyen ailesi ve mesai arkadaşları, acı haberin sonrasında yasa boğuldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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