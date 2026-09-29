Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Zonguldak'ta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Zonguldak'ta Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait madende tıkanan kömür silosuna giren işçi ayağı boşluğa gelince siloya düştü. Bulunduğu yerden kurtarılan ve bir gündür hayat mücadelesi veren işçi kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaydet
|

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında dün akşam saatlerinde kömür silosuna düşüp ağır yaralanan işçi Ufuk Demir'den (27) acı haber geldi. Tıkanan siloya düşmesi neticesinde duran kalbi ilk müdahaleyle çalıştırılan ve dünden bu yana yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlı bulunan Demir, doktorların bütün müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saat 21.00 civarında yerin yaklaşık 400 metre altında yaşanmıştı. Tıkanan kömür silosunu temizlemek amacıyla içeri giren Ufuk Demir, ayağının boşluğa düşmesi nedeniyle siloya düştü. Üzerine kömür parçaları gelen ve bir süre nefessiz kalıp kalbi duran genç işçi, çalışma arkadaşları tarafından olduğu yerden çıkarıldı. Maden ocağında gerçekleştirilen tıbbi müdahaleyle kalbi tekrar çalıştırılan ve hayata döndürülen Demir, ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Zonguldakta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti
Başlık ResmiZonguldakta kömür silosuna düşen maden işçisi hayatını kaybetti

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Dünden bu yana yaşam destek ünitesine bağlı olarak tedavisi devam eden ve durumu ciddiyetini koruyan genç madenci fenalaştı. Doktorların acil müdahalesine cevap veremeyen Ufuk Demir hayatını kaybetti. Kaza haberini aldıkları ilk andan bu yana hastane önünde bekleyen ailesi ve mesai arkadaşları, acı haberin sonrasında yasa boğuldu.

BAKMADAN GEÇME
Göçükte ölen madencinin eşinden
GÜNDEM

Göçükte ölen madencinin eşinden '5 kişinin yapacağı işi yapıyordu' iddiası
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İŞTE O İSİMLER
İŞTE O İSİMLER
9 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılıyor!
"EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI"
MHK operasyonunda yazışmalar ortaya çıktı
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
ETKİSİ YARIN TÜM GÜN SÜRECEK!
Ne yağmur ne dolu… Meteoroloji 3 bölgeyi sıraladı
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
'TÜM ÜLKE GÖRECEK'
Koç'un Gündoğdu isyanı paylaşım rekoru kırıyor
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İMAMOĞLU'NU İŞARET ETTİ
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
'İKİNCİ DALGA GELEBİLİR'
İlk şikayet dilekçesini veren avukat tek tek anlattı
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
3,5 MİLYON EURO HARAÇ TEHDİDİ
Ünlü yapımcı Mustafa Uslu'yu hedef alan çete yakalandı
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDILAR
Azerbaycan'da 28 Şubat'ı hatırlatan uygulama
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
VERGİ REKORTMENİ OLDULAR
Kamp videolarıyla milyonluk kazanç
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
ADALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ
"Onu da alacağız" dedi, tarih verdi
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
ALTINDA ALIM FIRSATI GELDİ Mİ?
2 kritik veri için nefesler tutuldu
"YARDIM" DEDİLER, TERÖR ÇIKTI
DEAŞ'ın cezaevine uzanan para trafiği deşifre oldu
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
ENFLASYON İÇİN YENİ TAHMİN!
Memur ve emekli zammında hesap değişti
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
KAĞITHANE'DE İŞKENCE EVİ
Koli bandıyla bağlanan iki kişiyi polis kurtardı
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
SÜPER KUPA BÖYLE GELDİ
"ABD 11 milyon dolar fazla teklif etti, Türkiye kazandı"
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
ANTALYA'DA DEV OPERASYON!
Eski belediye yöneticileri ve iş insanları gözaltında
'BU KADAR BASİT'
'BU KADAR BASİT'
"Büyük hata" dedi, flaş Berke çağrısı geldi
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
İKİ BÜYÜK BAVULDA NE VARDI?
Sonel’in Japonya tatilinde dikkat çeken detaylar
TARİH BELLİ OLDU
TARİH BELLİ OLDU
Yerli telefonda ilk model 2027’nin ilk yarısında satışta
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
YUMURTAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sektörden beklenen açıklama geldi
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Manchester City tartışmasına Acun Ilıcalı da katıldı: Dopingden farkı yok!
Acun Ilıcalı'dan tepki: Dopingden farklı değil!
Kaydet
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
29 Ekim 4,5 gün tatil olur mu? 28 Ekim yarım gün mü, resmi tatil mi? 29 Ekim 2026 için tatil takvimi gündemde
Kaydet
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı: Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti
İBB davasında 380 milyonluk rüşvet itirafı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.