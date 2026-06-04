Türkiye’de bağ-bahçe-tarla vasıflı arazilerde ortalama metrekare satış fiyatı Mayıs 2026’da 766 TL oldu. Son 1 yılda arazilerde ortalama fiyat artışı %14,67 gibi oldukça sınırlı oranda gerçekleşti. Bu artış, yüzde %32,37 olan yıllık TÜFE’nin gerisinde kaldı. İller bazında bakıldığında ise 2 şehir enflasyonu ikiye katladı. Toplamda 9 ildeki artış, yıllık TÜFE’nin üzerinde gerçekleşti. 3 büyükşehir ise enflasyona karşı yatırımcısını koruyamadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Gayrimenkul yatırımcısının özellikle Covid-19 salgını döneminde akın ettiği “konut imarsız” arazi fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

2021 yılının ocak ayında itibaren bakıldığında arazi fiyatlarında yaklaşık 10 katlık bir artış yaşandı. Ancak son 1 yıllık dönemde ibre tersine döndü. Konut piyasasında da gözlemlenen “reel düşüş” arazi fiyatlarında daha net ölçülmeye başladı.

FİYATLAR %14,67 ARTTI, ANCAK…

Gayrimenkul platformu Endeksa tarafından ölçülen verilere göre; Türkiye’de bağ-bahçe-tarla vasıflı arazilerde ortalama metrekare satış fiyatı Mayıs 2026’da 766 TL oldu.

Son 1 yılda arazilerde ortalama fiyat artışı ise %14,67 gibi oldukça sınırlı oranda gerçekleşti. Bu artış, yüzde %32,37 olan yıllık TÜFE’nin de gerisinde kaldı.

Arazi yatırımcısına soğuk duş! Sadece 9 şehir enflasyonu yendi

ENFLASYONU YENEN ŞEHİRLER

İller bazında bakıldığında ise bazı şehirlerin pozitif ayrıştığı görüldü. Son 1 yıllık dönemde arazi fiyatlarındaki artışın yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleştiği şehirler şöyle sıralandı:

Şehir Ortalama Fiyat (TL/m²) Değişim Yüzdesi Diyarbakır 1.861 %69,34 Kırşehir 299 %61,62 Hakkâri 1.974 %47,75 Bingöl 713 %45,81 Uşak 207 %39,86 Şanlıurfa 1.289 %37,27 Muş 1.014 %36,47 Şırnak 1.639 %34,12 Trabzon 1.810 %32,70

9 ŞEHİR ENFLASYONU YENDİ

İlandaki verilere bakılarak ölçümü yapılabilen illere bakıldığında; son 1 yılda sadece 9 şehirde fiyat artışlarının, yıllık enflasyonun üzerinde olduğu gözlemlendi. Diyarbakır ve Kırşehir’de yıllık artışın %60’ın üzerinde gerçekleşmesi ve enflasyonu ikiye katlaması dikkat çekti. Batı Anadolu’dan sadece Uşak listede yer aldı.

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3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM

Bu arada İstanbul’da son 1 yılda arazi fiyatları %20,38 arttı. Ankara’daki artış %8,04 ile sınırlı kalırken, İzmir’de de %12,61’lik prim gerçekleşti. 3 büyükşehirde de “konut imarsız” arazilerde son 1 yılda fiyat artışları enflasyonun gerisinde kaldı.

FAİZ VE ALTIN ETKİSİ

Sektör temsilcileri, arazinin konut gibi kira getirisi sunan bir yatırım olmadığını ve aynı zamanda likit bir varlık kategorisine girmediğini ifade ederek, “Faizlerin yüksek seyri ve altın fiyatlarındaki hızlı hareketler, yatırımcının ilgisini de bu yöne çekti. Araziye talep azalıyor” diye konuşuyor.

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