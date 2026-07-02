İçişleri Bakanlığı 9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda 2 milyar 300 milyon TL işlem hacmi olan 73 şüpheli yakalanırken bunlarda 36'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı; 9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 milyar 300 milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheliyi yakaladı.

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36 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

36 kişinin tutuklandığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şüphelilerden; 36’sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

9 ilde büyük operasyon! 2 milyar 300 milyon TLlik işlem hacmi tespit edildi

SAHTE İLANLA DOLANDIRICILIK YAPMIŞLAR

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

9 ilde büyük operasyon! 2 milyar 300 milyon TLlik işlem hacmi tespit edildi

- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,

- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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