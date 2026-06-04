Kripto varlık Bitcoin, bugün 61 bin 310 dolara kadar gerileyerek son 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Arından tepki alımları ile toparlanmaya çalışan BTC sabah saatlerinde yeniden 64 bin dolara yönelirken; analistler, 60 bin doların kritik destek olduğunu vurguluyor. En büyük kripto hazine şirketi ABD’li Strategy’nin Bitcoin satması piyasada risk iştahını düşürdü. BTC, geçen yıl ekim ayındaki zirvenin yarı fiyatına geriledi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Kripto piyasalarda haziran başından itibaren daha hızlı şekilde etkisini göstermeye başlayan “kaçış eğilimi” devam ediyor.

Piyasanın en büyük varlığı olarak bilinen Bitcoin, bugünkü işlemlerde 61 bin 310 dolara kadar geriledi. Böylece BTC fiyatı son 4 ayın en düşük seviyelerini gördü.

Ardından gelen tepki alımlarıyla toparlanma çabası öne çıktı ve TSİ 06:30 itibarıyla Bitcoin 64 bin dolara yakın seviyelerden fiyatlandı.

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DİKKAT ÇEKEN PARA ÇIKIŞI

En büyük kripto hazine şirketi ABD’li Strategy’nin 32 adet Bitcoin’i sattığını açıklamasının ardından, BTC’de özellikle bu hafta sert satışlar yaşandı. Haftanın ilk 3 işlem gününde 2 milyar doların üzerinde para çıkışı olduğu belirtiliyor. Bu arada son 13 günün tamamında para çıkışı gerçekleşirken, bunun, bütün zamanların en yüksek seri çıkışı olduğu ifade ediliyor.

EKİMDE 126 BİN DOLARI GÖRDÜ

Bitcoin geçen yıl ekim ayında 126 bin 270 dolar ile bütün zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Arından büyük düşüş başladı. Ekim 2025-Şubat 2026 döneminde 5 ay değer kaybı yaşayan BTC, şubatta en düşük 59 bin 930 doları gördü. Mart ve nisan aylarını yükselişle tamamlayan BTC, mayısta da çıkışına devam etmiş ve 83 bin dolar sınırına kadar ivmelenmişti. Ancak gelen kâr satışları ile mayıs düşüşle tamamlandı ve 2 aylık yükseliş serisi sonlandı. Geçen ay BTC fiyatı 73 bin 570 dolardan kapanış yaptı.

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ZİRVEDEN %50 DÜŞÜŞ

Haziranda ise henüz 4 işlem gününde BTC’deki düşüş %-13 civarında gerçekleşiyor. Bitcoin, geçen yılki zirvenin de %50 gerisinde bulunuyor. Analistler, rekor seviyeden yarı yarıya düşüş yaşayan BTC için 60 bin doların kritik bir destek olduğu, bu desteğin altına düşülmesi halinde satışların derinleşebileceği uyarısında bulunuyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDEN AYRIŞTI

Bitcoin’in 2026 yılındaki kaybı ise %-27 seviyesine yaklaşmış durumda. Yatırımcılar nezdinde Bitcoin’in “dijital bir altın olduğu” ve “jeopolitik risklere karşı koruma sağlayabileceği” senaryosu sorgulanmaya başlanırken; BTC’nin, ABD’li teknoloji şirket hisselerinden negatif ayrışması da dikkat çekti. ABD’de paylaşılan bir raporda ise ETF akışlarının ve son dönemdeki para çıkışının yatırımcı iştahı için önemli bir gösterge olduğu, beklenen bir düzenleyici yasanın geçme ihtimalinin zayıfladığı ileri sürüldü.

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