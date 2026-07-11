Samsun'da yaklaşık 5 aydır ödenmediği öne sürülen 700 liralık alacak nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybederken, gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesinde, yaklaşık 5 aydır tahsil edilemediği öne sürülen 700 liralık alkol ücreti nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu sağ kasığından ağır yaralanan 35 yaşındaki Oğuz Başkan, özel araçla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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DÜKKAN SAHİPLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, iş yeri sahibi Hasan T.'nin oğulları Ertan T. (31) ile Yaşar T.'yi (38), olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız bir tüfek ve ruhsatsız bir tabancayla birlikte gözaltına aldı.

Samsun'da 700 liralık dehşet! 5 aylık borcu ödemeyince öldürdüler

Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Hasan T. (61) ile diğer oğlu Hasan T. (33) da gözaltına alındı. Yapılan incelemede Ertan T.'nin tüfekle, Yaşar T.'nin ise tabancayla ateş ettiği belirlendi. Yaşar T. ifadesinde, kavga sırasında korkutmak amacıyla havaya ateş ettiğini öne sürdü.

Samsun'da 700 liralık dehşet! 5 aylık borcu ödemeyince öldürdüler

İş yeri sahibi Hasan T. ise ifadesinde, hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 5 ay önce aldığı ürünlerin bedeli olan 700 lirayı ödemediğini, alacağını istemesi üzerine tartışmanın çıktığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertan T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan T. ile oğulları Yaşar T. ve Hasan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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