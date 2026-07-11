Köpek eve el bombası getirdi, ekipler devreye girdi! Faciadan son anda dönüldü
Tayland'da bir ailenin evcil köpeği, dışarıda bulduğu el bombasını oyuncak sanarak eve getirdi. Uzun süre bombayı kemiren köpek, ailenin durumu fark etmesiyle büyük bir faciadan dönülmesini sağladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, aktif durumdaki mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.
- Rungnapa Duangta, eve döndüğünde girişte paslanmış, yuvarlak bir cisim gördü.
- Cismin bir el bombası olduğunu anlayan Duangta, yetkililere haber verdi.
- Büyükannesinin anlatımına göre köpek, el bombasından sabah saatlerinde dışarıdan getirip kemirmişti.
- Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu ve aktif durumda bulunduğu belirlendi.
- Bomba imha ekipleri el bombasını güvenli bir bölgeye taşıyarak imha etti.
- Polis Şefi Chaiwat Thammawat, vatandaşları şüpheli mühimmatla karşılaşmaları halinde dokunmamaları ve güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda uyardı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde yaşayan Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde eve döndüğünde girişte paslanmış, yuvarlak bir cisim gördü. Cismi eline aldığında üzerindeki emniyet pimini fark eden Duangta, bunun bir el bombası olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdi.
DIŞARIDAN GETİRMİŞ, UZUN SÜRE KEMİRMİŞ
Duangta, evde bulunan büyükannesinin anlattıklarına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise ilk başta bunu kemik ya da plastik bir oyuncak sandığını ifade etti.
'AKTİF' DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu ve eski görünmesine rağmen halen aktif durumda bulunduğu belirlendi.
Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak güvenli bir bölgeye taşıyarak kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde bir çukur oluştu.
BÖLGE HALKINA UYARI
Olayın ardından açıklama yapan Polis Şefi Chaiwat Thammawat, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Thammawat, şüpheli mühimmat veya patlayıcı maddelerle karşılaşılması halinde bunlara kesinlikle dokunulmaması ve durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.