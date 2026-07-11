Tayland'da bir ailenin evcil köpeği, dışarıda bulduğu el bombasını oyuncak sanarak eve getirdi. Uzun süre bombayı kemiren köpek, ailenin durumu fark etmesiyle büyük bir faciadan dönülmesini sağladı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, aktif durumdaki mühimmatı kontrollü şekilde imha etti.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sisaket eyaletinde yaşayan Rungnapa Duangta, öğle saatlerinde eve döndüğünde girişte paslanmış, yuvarlak bir cisim gördü. Cismi eline aldığında üzerindeki emniyet pimini fark eden Duangta, bunun bir el bombası olduğunu anlayınca hemen yetkililere haber verdi.

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DIŞARIDAN GETİRMİŞ, UZUN SÜRE KEMİRMİŞ

Duangta, evde bulunan büyükannesinin anlattıklarına göre köpeğin el bombasını sabah saatlerinde dışarıdan getirerek uzun süre kemirdiğini, aile üyelerinin ise ilk başta bunu kemik ya da plastik bir oyuncak sandığını ifade etti.

Köpek eve el bombası getirdi, ekipler devreye girdi! Faciadan son anda dönüldü

'AKTİF' DURUMDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Yapılan incelemede mühimmatın Çin üretimi "Type 82-2" model parça tesirli el bombası olduğu ve eski görünmesine rağmen halen aktif durumda bulunduğu belirlendi.

Bomba imha ekipleri, el bombasını yerleşim yerinden uzak güvenli bir bölgeye taşıyarak kontrollü şekilde imha etti. Patlamanın etkisiyle bölgede yaklaşık 30 santimetre derinliğinde ve 60 santimetre genişliğinde bir çukur oluştu.

Köpek eve el bombası getirdi, ekipler devreye girdi! Faciadan son anda dönüldü

BÖLGE HALKINA UYARI

Olayın ardından açıklama yapan Polis Şefi Chaiwat Thammawat, bölgenin geçmişte askeri tatbikat alanı olarak kullanıldığını hatırlatarak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Thammawat, şüpheli mühimmat veya patlayıcı maddelerle karşılaşılması halinde bunlara kesinlikle dokunulmaması ve durumun vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirilmesi gerektiğini vurguladı.

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