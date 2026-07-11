Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif! 20 metrelik dev dinozor ortaya çıktı
Tayland'da bilim adamları, yaklaşık 150 milyon yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen yeni bir dinozor türü keşfetti. Yaklaşık 20 metre uzunluğa ve sıra dışı derecede "uzun bir boyna" sahip olan tür, omur yapısıyla da bugüne kadar bilinen dinozorlardan ayrılıyor.
- Keşfedilen yeni dinozor türüne 'Uragasaurus kalasinensis' adı verildi.
- Yaklaşık 20 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen dinozorun, olağanüstü uzun boynuyla yüksek ağaç ve bitkilerle beslendiği belirlendi.
- Yeni türün omur kemiklerindeki hava boşluklarının yapısı, onu diğer dinozor türlerinden ayıran en belirgin özellik olarak öne çıkıyor.
- Bu keşif, Mamenchisauridae familyasının evrimi ve Asya kıtasındaki yayılımı hakkında önemli bilgiler sunuyor.
- Araştırma sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.
Tayland'da yürütülen paleontolojik araştırmalar, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşamış yeni bir dinozor türünü gün yüzüne çıkardı. Ülkenin kuzeydoğusundaki Kalasin bölgesinde bulunan fosiller üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış bir türe ait omur kemiği kalıntıları tespit edildi.
Araştırmacılar, bilgisayarlı tomografi (BT) analizleriyle fosillerin uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan sauropod grubunun Mamenchisauridae familyasına ait olduğunu belirledi. Yeni türe, keşfin yapıldığı bölgeye atıfla "Uragasaurus kalasinensis" adı verildi.
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150 MİLYON YIL ÖNCE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Bilim adamları, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendirilen dinozorun olağanüstü uzun boynuyla yüksek ağaç ve bitkilerle beslendiğini, toplam uzunluğunun ise yaklaşık 20 metreye ulaştığını tespit etti.
Araştırmanın başyazarı Mahasarakham Üniversitesinden Dr. Apirut Nilpanapan, yeni türün en dikkat çekici özelliğinin omur kemiklerindeki hava boşluklarının yapısı olduğunu söyledi. Nilpanapan, bu anatomik yapının bugüne kadar bilinen diğer dinozor türlerinden belirgin şekilde farklı olduğunu ve yeni türün ayırt edilmesini sağlayan en önemli özellik olarak öne çıktığını ifade etti.
Bilim adamları, söz konusu keşfin Mamenchisauridae familyasının evrimine ve bu dinozorların Asya kıtasındaki yayılımına ilişkin önemli ipuçları sunduğunu belirtti.
Yeni dinozor türüne ilişkin araştırmanın ayrıntıları, dünyanın saygın bilim dergilerinden Nature'da yayımlandı.