İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu yeniden bir araya getiren Mutluyuz Mu? televizyon ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmasının ardından çekim mekanlarıyla da merak edilmeye başlandı. İlk filmin ardından devam halkası olarak hazırlanan yapım için ''Mutluyuz mu 2 hangi otelde çekildi?'' sorusu gündeme getirildi.

Komedi türündeki yapımın yönetmenliğini İbrahim Büyükak ile Emrah Aguş üstleniyor. Senaryosu İbrahim Büyükak tarafından kaleme alınan filmin çekim yerleri ise izleyenlerin gündeminde. Peki, Mutluyuz mu 2 hangi otelde çekildi? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

Mutluyuz mu 2 hangi otelde çekildi, oyuncuları kimler? İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu başrolde!

MUTLUYUZ MU 2 HANGİ OTELDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimlerine 2025 yılının ekim ayında Antalya'da başlandı. Yapım ekibi, sahnelerin büyük bölümünü Antalya Kemer'de gerçekleştirdi.

Devam filminde de çekimlerin önemli kısmının Antalya Kemer'de bulunan Ulusoy Kemer Holiday Club bünyesinde yapıldığı biliniyor.

Mutluyuz mu 2 hangi otelde çekildi, oyuncuları kimler? İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu başrolde!

MUTLUYUZ MU 2'NİN KONUSU NE?

30 Ocak 2026 tarihinde vizyona giren film, boşanmış bir çiftin küçük kızlarının isteği üzerine yeniden bir araya gelmesini konu alıyor.

Ferhat ile Aslı, kızlarının mutlu olmasını sağlamak için tatil boyunca evlilikleri devam ediyormuş gibi davranmak zorunda kalıyor. Geçmişte yaşanan sorunlar ve tatil boyunca gelişen beklenmedik olaylar, ikiliyi hem komik hem de duygusal anlarla karşı karşıya bırakıyor. Eski hesaplaşmaların yeniden gündeme geldiği hikayede aile bağları ve ilişkiler mizahi bir dille işleniyor.

Mutluyuz mu 2 hangi otelde çekildi, oyuncuları kimler? İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu başrolde!

MUTLUYUZ MU 2 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerini İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu paylaşıyor. İkilinin yanı sıra oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Başak Parlak, Eren Pekgöz ve Taylan Meydan da yer alıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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