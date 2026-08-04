İstanbul Şirinevler'de metrobüs durağında beklerken düşen kadın, seyir halindeki metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ekiplerinin demir bariyerleri keserek açtığı alandan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da Şirinevler'de bulunan metrobüs durağında bekleyen Mina Nur S. isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle metrobüs hattına düştü. O sırada durağa yaklaşan metrobüsün çarpması sonucu kadın ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüs hattına girişte güçlük yaşayan sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşabilmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Metrobüs hattında can pazarı! İtfaiye bariyerleri keserek yaralıyı kurtardı

DEMİR BARİYERLER KESİLDİ

Ekipler, sedyenin geçirilebilmesi amacıyla hattaki demir bariyerleri keserek alan oluşturdu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama yaşanırken, olay yerindeki çalışmaların tamamlanması ve metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler yeniden normale döndü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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